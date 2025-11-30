میلی صفحه خبر لوگو بالا
تکذیب شایعات درباره «کارت‌های سوخت سفید»

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی درباره وجود «کارت‌های سوخت سفید» را قویاً تکذیب کرد و توضیحاتی درباره سازوکار صدور کارت‌های سوخت و تعداد کارت‌های فعال ارائه داد.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۵۷
| |
481 بازدید
|
۷
تکذیب شایعات درباره «کارت‌های سوخت سفید»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اخیراً شایعاتی با کلیدواژه «کارت‌های سوخت سفید» در فضای مجازی منتشر شده است که ضمن تکذیب این ادعاها، توضیح نکات زیر ضروری است:

۱- اساساً وجود کارتی با عنوان «کارت سوخت سفید» در سامانه هوشمند سوخت امکان‌پذیر نیست. فرآیند ثبت درخواست و صدور کارت سوخت یک فرآیند دقیق و بین‌دستگاهی است که طی آن، هر کارت سوخت براساس شماره شناسایی یکتای خودرو (VIN) صادر و صرفاً به همان وسیله‌نقلیه تخصیص داده می‌شود.

۲- طبق اطلاعات سامانه هوشمند سوخت، ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال در کشور وجود دارد؛ ۲۲ میلیون کارت برای خودرو‌های سواری، شش میلیون کارت برای موتورسیکلت‌ها و سه میلیون کارت برای خودرو‌های دولتی و عمومی صادر شده است.

همچنین براساس اعلام پلیس راهور، تعداد کل وسایل‌نقلیه کشور حدود ۴۰ میلیون دستگاه است.

۳- این شرکت اعلام می‌دارد آمادگی ارائه تمامی اطلاعات لازم به نهاد‌های ذی‌صلاح جهت صحت‌سنجی را دارد و نیز حق پیگیری قضایی هرگونه شایعه‌سازی یا تشویش اذهان عمومی در این خصوص را برای خود محفوظ می‌داند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
1
19
پاسخ
باشه باور کردیم
ناشناس
|
Italy
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
16
پاسخ
تکذیب میکنی به این آمار جواب بده
باوجود اینکه به طور رسمی ۲۲ میلیون ماشین در ایران داریم اما تعداد کارت‌سوخت‌های فعال ۲۵ میلیون کارت می باشد که نشان میدهد ۳ میلیون کارت‌سوخت اضافی
برای شما بسیار ساده هست که بگید دست چه کسانی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
14
پاسخ
معلوم میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
10
پاسخ
در ایران ثابت شده هر چیزی که تکذیب میشود عین واقعیت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
6
پاسخ
خوب یه برنامه ساده ات دیگه مثلا برای یه سری از کارتها چند برابر سهمیه شارژ میشه و پولشم پیش پیش به فیش حقوقشون واریز میشه این دیگه پیچیدگی نداره که
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
8
پاسخ
سیمکارت سفید رو هم تکذیب میکردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
3
پاسخ
دقیقاً از زمان احمدی نژاد که بنزین کارتی شد بلافاصله کارت های تشویقی و سفید و... هم بیرون اومد.
