به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اخیراً شایعاتی با کلیدواژه «کارتهای سوخت سفید» در فضای مجازی منتشر شده است که ضمن تکذیب این ادعاها، توضیح نکات زیر ضروری است:
۱- اساساً وجود کارتی با عنوان «کارت سوخت سفید» در سامانه هوشمند سوخت امکانپذیر نیست. فرآیند ثبت درخواست و صدور کارت سوخت یک فرآیند دقیق و بیندستگاهی است که طی آن، هر کارت سوخت براساس شماره شناسایی یکتای خودرو (VIN) صادر و صرفاً به همان وسیلهنقلیه تخصیص داده میشود.
۲- طبق اطلاعات سامانه هوشمند سوخت، ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال در کشور وجود دارد؛ ۲۲ میلیون کارت برای خودروهای سواری، شش میلیون کارت برای موتورسیکلتها و سه میلیون کارت برای خودروهای دولتی و عمومی صادر شده است.
همچنین براساس اعلام پلیس راهور، تعداد کل وسایلنقلیه کشور حدود ۴۰ میلیون دستگاه است.
۳- این شرکت اعلام میدارد آمادگی ارائه تمامی اطلاعات لازم به نهادهای ذیصلاح جهت صحتسنجی را دارد و نیز حق پیگیری قضایی هرگونه شایعهسازی یا تشویش اذهان عمومی در این خصوص را برای خود محفوظ میداند.