شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی درباره وجود «کارت‌های سوخت سفید» را قویاً تکذیب کرد و توضیحاتی درباره سازوکار صدور کارت‌های سوخت و تعداد کارت‌های فعال ارائه داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اخیراً شایعاتی با کلیدواژه «کارت‌های سوخت سفید» در فضای مجازی منتشر شده است که ضمن تکذیب این ادعاها، توضیح نکات زیر ضروری است:

۱- اساساً وجود کارتی با عنوان «کارت سوخت سفید» در سامانه هوشمند سوخت امکان‌پذیر نیست. فرآیند ثبت درخواست و صدور کارت سوخت یک فرآیند دقیق و بین‌دستگاهی است که طی آن، هر کارت سوخت براساس شماره شناسایی یکتای خودرو (VIN) صادر و صرفاً به همان وسیله‌نقلیه تخصیص داده می‌شود.

۲- طبق اطلاعات سامانه هوشمند سوخت، ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال در کشور وجود دارد؛ ۲۲ میلیون کارت برای خودرو‌های سواری، شش میلیون کارت برای موتورسیکلت‌ها و سه میلیون کارت برای خودرو‌های دولتی و عمومی صادر شده است.

همچنین براساس اعلام پلیس راهور، تعداد کل وسایل‌نقلیه کشور حدود ۴۰ میلیون دستگاه است.

۳- این شرکت اعلام می‌دارد آمادگی ارائه تمامی اطلاعات لازم به نهاد‌های ذی‌صلاح جهت صحت‌سنجی را دارد و نیز حق پیگیری قضایی هرگونه شایعه‌سازی یا تشویش اذهان عمومی در این خصوص را برای خود محفوظ می‌داند.