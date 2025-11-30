میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
پوردهقان در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح کرد؛

احتمال برکناری دو وزیر معیشتی پیش از استیضاح و ورود به صحن مجلس

نماینده مردم اردکان در مجلس خبر داد که هیئت رئیسه دو وزیر مرتبط با حوزه معیشتی و اقتصادی را در اولویت بررسی قرار داده و قرار است رئیس جمهور پیش از طرح استیضاح در مجلس، درباره تغییر این وزرا تصمیم گیری کند تا با جابجایی احتمالی مجلس از استیضاح صرفنظر و کار با تیم جدید ادامه یابد.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۴۴
| |
1054 بازدید
|
۴

احتمال برکناری دو وزیر معیشتی پیش از ورود به صحن مجلس

مصطفی پوردهقان؛ نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با وزرایی که بحث استیضاح آنها در مجلس مطرح است، اظهار کرد: نکته ای که نمایندگان مجلس در پارلمان پیگیر هستند، بحث استیضاح تعدادی از وزرای دولت است. اخیرا هم استیضاح وزیر نفت هم بارگذاری شده که با این احتساب، تعداد 8 وزیر طرح استیضاحشان در مجلس مطرح است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه هیئت رئیسه مجلس، قرار شد 5 وزیری که در ابتدا به لحاظ زمانی بحث استیضاح آنها مطرح بود در دستور کار قرار بگیرند، تصریح کرد: همچنین مصوبه دیگری در هیئت رئیسه بررسی و تصویب شد که طبق آن قبل از اینکه این وزرا در مجلس برای استیضاح حضور پیدا کنند و موضوعاتشان مورد بررسی قرار بگیرد، هیئت رئیسه مجلس نشست و صحبتی با رئیس جمهور داشته باشد. شاید این موضوعات و بحث ها منجر شود که وقت در حوزه اجرا و مجلس گرفته نشود و وقتی که صرف استیضاح ها می شود صرف مسائل اصلی ممکلت شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: مقرر شد که دکتر قالیباف جسه ای با آقای پزشکیان برگزار کند و موضوع دو نفر از وزرا که بیشترین ارتباط را با حوزه معیشتی و اقتصادی مردم دارند و احتمال دارد در مجلس بالاترین رای برای استیضاح داشته باشند و با در نظر گرفتن اوضاع معیشتی مردم، آنها را در اولویت بررسی قرار بدهند و اگر قرار است اصلاح و جابجایی در آن وزارتخانه ها صورت بگیرد، خود رئیس جمهور این کار را انجام بدهد.

پوردهقان در پایان گفت: اگر موضوع به این صورت جلو رفت، مجلس هم از استیضاح صرفنظر و کار را با وزرای جدید جلو می برد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استیضاح وزیر کار میدری نوری قزلجه اصلاحات کابینه دولت مسعود پزشکیان مجلس قالیبافی
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تاکید پزشکیان بر تغییر جدی سوخت خودروها
درخواست فوری جبهه اصلاحات از پزشکیان
«قاسمی دبه کرد»؛ مردم بی‌برق شدند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
7
پاسخ
استيضاح
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
مسائل اصلی ممکلت
مگر مملکت مسئله ای داره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
6
پاسخ
فقط برکناری؟!ی ملت رو ب بیچارگی کشیدن ،حالا هم از اینجا برن میرن هیئت مدیره پتروشیمی و فولادی و دوباره مشغول خدمت صادقانه!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
3
پاسخ
تعلل نکنید. وقت مماشات با وزیران و مدیران بی مسئولیت و بیخیال در این شرایط کشور نیست.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۶ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dPc
tabnak.ir/005dPc