احتمال برکناری دو وزیر معیشتی پیش از استیضاح و ورود به صحن مجلس

نماینده مردم اردکان در مجلس خبر داد که هیئت رئیسه دو وزیر مرتبط با حوزه معیشتی و اقتصادی را در اولویت بررسی قرار داده و قرار است رئیس جمهور پیش از طرح استیضاح در مجلس، درباره تغییر این وزرا تصمیم گیری کند تا با جابجایی احتمالی مجلس از استیضاح صرفنظر و کار با تیم جدید ادامه یابد.

مصطفی پوردهقان؛ نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با وزرایی که بحث استیضاح آنها در مجلس مطرح است، اظهار کرد: نکته ای که نمایندگان مجلس در پارلمان پیگیر هستند، بحث استیضاح تعدادی از وزرای دولت است. اخیرا هم استیضاح وزیر نفت هم بارگذاری شده که با این احتساب، تعداد 8 وزیر طرح استیضاحشان در مجلس مطرح است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه هیئت رئیسه مجلس، قرار شد 5 وزیری که در ابتدا به لحاظ زمانی بحث استیضاح آنها مطرح بود در دستور کار قرار بگیرند، تصریح کرد: همچنین مصوبه دیگری در هیئت رئیسه بررسی و تصویب شد که طبق آن قبل از اینکه این وزرا در مجلس برای استیضاح حضور پیدا کنند و موضوعاتشان مورد بررسی قرار بگیرد، هیئت رئیسه مجلس نشست و صحبتی با رئیس جمهور داشته باشد. شاید این موضوعات و بحث ها منجر شود که وقت در حوزه اجرا و مجلس گرفته نشود و وقتی که صرف استیضاح ها می شود صرف مسائل اصلی ممکلت شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: مقرر شد که دکتر قالیباف جسه ای با آقای پزشکیان برگزار کند و موضوع دو نفر از وزرا که بیشترین ارتباط را با حوزه معیشتی و اقتصادی مردم دارند و احتمال دارد در مجلس بالاترین رای برای استیضاح داشته باشند و با در نظر گرفتن اوضاع معیشتی مردم، آنها را در اولویت بررسی قرار بدهند و اگر قرار است اصلاح و جابجایی در آن وزارتخانه ها صورت بگیرد، خود رئیس جمهور این کار را انجام بدهد.

پوردهقان در پایان گفت: اگر موضوع به این صورت جلو رفت، مجلس هم از استیضاح صرفنظر و کار را با وزرای جدید جلو می برد.