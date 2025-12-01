میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
انارکی محمدی در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح کرد؛

برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار به استیضاح میدری ارتباط دارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران و موضوع استیضاح وزیر کار توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۳۳
| |
513 بازدید
|
۲

آیا برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار به استیضاح میدری ارتباط دارد؟

احمد انارکی محمدی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با عدم تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: انتظار جامعه کارگری این است که هر چه زودتر وضعیت دستمزد و حقوقشان مشخص شود. 

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در همین زمان وضعیت حقوق و دستمزد تا حدودی مشخص شده بود، خاطر نشان کرد: اکنون نیز شورای عالی کار باید هر چه زودتر تشکیل جلسه دهد تا موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارگران را به آخر سال منتهی نشود و آنچه که در این موضوع مورد انتظار است یرآورده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی کار باید با کمک مجلس، دستگاه های مختلف و کارشناسان اقدامات لازم را صورت دهد تا کارگران و حقوق بگیران تکلیفشان مشخص شود.

آیا برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار به استیضاح میدری ارتباط دارد؟

انارکی محمدی با اشاره به اینکه شاید برخی ها تشکیل نشدن جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران را به موضوع استیضاح احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ربط دهند، گفت: واقعیت این است که استیضاح وزیر یک بحث جداست. بحث استیضاح وزرا توسط نمایندگان دنبال می شود اما اصلا ربطی به این موضوع ندارد و شورای عالی کار باید هر چه سریع تر جلسات مرتبط خود را برگزار و این کار را انجام بدهد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شورای عالی کار کارگران حقوق دستمزد مجلس وزارت کار میدری استیضاح دولت
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دولت خواستار افزایش اقلام کسر از حقوق بازنشستگان شد
بن بست در مذاکرات تعیین حقوق / دستمزد ها چقدر از تورم عقب افتاد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
احمد
|
Canada
|
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
0
پاسخ
رشد اقتصادی صفر است و درآمدهای ارزی بواسطه ارزان شدن نفت کاهش یافته پس ابدا امکان افزایش در عرضه ملزومات مورد نیاز مردم‌وجود ندارد در این شرایط هر قدر دستمزد را زیاد کنی دوبرابر ان تورم و نرخ ارز بالا میرود و راه حل بهبود معیشت ابدا افزایش دستمزد نیست بلکه حذف یارانه های رانتی کلان و بازتوزیع بخشی از عایدات کلان این کار بجای افزایش دستمزد است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
0
پاسخ
کلا"هرساله برای تعیین مزدکارگران بهانه ومشکل درست میکنندتاروزهای پایان سال وقتی نماینده کارگران خوابه چیزی تصویب میکنندوبهش میدن باچشمان خواب آلودنخونده امضامیکنه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۴ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۶ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۲ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۷۷ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005dPR
tabnak.ir/005dPR