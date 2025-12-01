برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار به استیضاح میدری ارتباط دارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران و موضوع استیضاح وزیر کار توضیحاتی ارائه کرد.

احمد انارکی محمدی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با عدم تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: انتظار جامعه کارگری این است که هر چه زودتر وضعیت دستمزد و حقوقشان مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در همین زمان وضعیت حقوق و دستمزد تا حدودی مشخص شده بود، خاطر نشان کرد: اکنون نیز شورای عالی کار باید هر چه زودتر تشکیل جلسه دهد تا موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارگران را به آخر سال منتهی نشود و آنچه که در این موضوع مورد انتظار است یرآورده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی کار باید با کمک مجلس، دستگاه های مختلف و کارشناسان اقدامات لازم را صورت دهد تا کارگران و حقوق بگیران تکلیفشان مشخص شود.

انارکی محمدی با اشاره به اینکه شاید برخی ها تشکیل نشدن جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران را به موضوع استیضاح احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ربط دهند، گفت: واقعیت این است که استیضاح وزیر یک بحث جداست. بحث استیضاح وزرا توسط نمایندگان دنبال می شود اما اصلا ربطی به این موضوع ندارد و شورای عالی کار باید هر چه سریع تر جلسات مرتبط خود را برگزار و این کار را انجام بدهد.