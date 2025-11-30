سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: تحریمهای اقتصادی، علمی و حتی ورزشی، تحریمهای اقتصادی، علمی و حتی ورزشی، فرصتهای اقتصادی، سلامت، فرهنگی و اجتماعی مردم را محدود میکند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در حاشیه نشست خبری همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله خامنه، خبرنگاران به طرح سوالات خود پرداختند و برگزارکنندگان پاسخ سوالات مطرح شده را دادند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان در این بخش از مراسم یاد و خاطره همه شهدا، به ویژه شهید دکتر تهرانچی، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای سیاستگذاری همایش را گرامیداشت و گفت: شهید تهرانچی شخصا مدیریت برگزاری پیشنشستها در دانشگاه آزاد را بر عهده داشتند و همکاری بسیار خوبی با ما داشتند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تحریمها بر آزادی و استقلال ایران، اظهار داشت: تحریمهای اقتصادی، علمی و حتی ورزشی، فرصتهای اقتصادی، سلامت، فرهنگی و اجتماعی مردم را محدود میکند. این تحریمها برخلاف حقوق بینالملل است و آزادیهای مردم را سلب میکند.
کدخدایی افزود: راه مقابله با تحریمها و آپارتاید علمی، استقلال و توسعه فناوری داخلی است، همانطور که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتهاند.
در بخش دیگری از نشست، نماینده یک خبرگزاری لبنانی درباره حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه پرسش کرد و کدخدایی پاسخ داد: سازمانهای بینالمللی اغلب ابزاری برای سلطه قدرتهای غربی شدهاند و تنها ملتهای مقاوم هستند که از حقوق خود دفاع میکنند. تجربه انقلاب اسلامی نشان داده که مقاومت و قدرت داخلی راهکار اساسی حفظ حقوق ملتهاست.
در ادامه آیت سعدی درباره نشر اندیشههای اسلامی و مقالات همایش گفت: برای تبیین آثار اسلامی، سایت و اطلاعرسانی همایش چندزبانه است و مقالات در زبانهای مختلف از جمله عربی منتشر خواهد شد.
در ادامه نشست، نماینده یک خبرگزاری یمنی پرسید که آیا برای حضور نظاممند احزاب در ایران برنامهای وجود دارد یا خیر که محمد اسحاقی با اشاره به اصل ۲۶ قانون اساسی پاسخ داد: فعالیتهای سیاسی و احزاب به رسمیت شناخته شده و نیاز به ساماندهی بیشتری دارند تا مردم بتوانند ارتباط مؤثرتری با احزاب برقرار کنند.
