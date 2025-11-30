شیوع آنفلوانزا در یزد به قله رسید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: شیوع آنفلوانزا در این استان به قله رسیده و از این پس یا ثابت می‌ماند یا روند کاهشی خواهد داشت.

به گزارش تابناک؛ دکتر "مسعود شریفی" گفت: ثبت نمونه‌های مثبت آنفلوانزا به صورت هفتگی انجام می‌شود و طی هفته گذشته این بیماری در استان روند صعودی داشته، اما سرعت آن کمتر بوده است.

وی موارد مثبت این بیماری در سه هفته گذشته را به ترتیب ۱۱.۵ درصد، ۲ هفته قبل ۲۶ درصد و هفته گذشته ۳۸ درصد اعلام کرد که افزایش حدود ۳.۵ برابری را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی برای پذیرش بیماران در بخش بستری نداریم، اما روند پذیرش سرپایی‌ها در مراکز درمانی زیاد است تصریح کرد: فعلا هیچ تصمیمی برای تعطیلی یا غیر حضوری شدن مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه‌ها نداریم.

دکتر شریفی اضافه کرد: پیش بینی‌ها این است که وضعیت فعلی یا ثابت می‌ماند یا روند کاهشی خواهد داشت.

بنابر اعلام مسوولان بهداشتی یزد هر هفته به طور میانگین ۵۰۰ تست پی سی آر، آنفلونزا در استان انجام می‌شود.

بیشترین موارد ابتلا به آنفلوآنزا در ۲ هفته گذشته به ترتیب در شهرستان‌های یزد و میبد، تفت و اردکان بوده و بیشترین نمونه گیری در بیمارستان‌های صدوقی، میبد و رهنمون انجام شده است.

همچنین بر اساس این آمار در گروه سنی زیر پنج سال ۱۱ درصد، بالای ۶۵ سال ۲۹ درصد و ۶ تا ۱۸ سال ۱۳ درصد مبتلا شدند.