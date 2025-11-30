جزایر خلیج فارس به طور رسمی ثبت شدند

9 آذر، روزی که خاک وطن به آغوش بازگشت؛ ثبت نهم آذرماه به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه در تقویم رسمی کشور، مهر تأییدی دوباره بر اراده پولادین ایرانیان است که یک وجب از خاکمان را به هیچ کس نمی‌دهیم.

خلیج فارس، نامی به بلندای تاریخ ایران، همواره کانون حیات و قلب تپنده اقتصاد و امنیت این سرزمین بوده است. در این آبراه حیاتی، سه نگین ارزشمند، تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی، نه تنها نقاطی استراتژیک، بلکه نمادهای مقاومت و حاکمیت ملی ایران به شمار می‌روند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ با پیگیری‌های مستمر نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی، روز 9 آذرماه ، امسال به طور رسمی در تقویم کشور به نام روز ملی جزایر سه‌گانه ثبت شد؛اقدامی شایسته که اراده ملی برای پاسداری ابدی از این میراث گرانبها را فریاد می‌زند.

بازگشت قهرمانانه پس از هفت دهه جدایی

داستان بازگشت جزایر سه‌گانه، روایت‌گر بیش از هفتاد سال اشغال استعماری و اراده یک ملت برای بازپس‌گیری حقوق تاریخی خود است. از دوران ضعف قاجار و نفوذ بریتانیا در منطقه، این جزایر به طور موقت به شیوخ جنوبی خلیج فارس سپرده شده بودند. اما با اعلام خروج نیروهای انگلیسی از شرق سوئز در دهه 1340، فرصتی طلایی برای ایران فراهم آمد تا حاکمیت خود را بر این آب‌ها تثبیت کند.

دولت وقت ایران، با اتکا به اسناد تاریخی و حقوقی انکارناپذیر، وارد مذاکرات فشرده‌ای با لندن و شیوخ محلی شد. نتیجه این گفت‌وگوها، حصول توافق بر سر بوموسی با شارجه بود. اما در مورد تنب بزرگ و تنب کوچک که زیر نظر رأس‌الخیمه بودند، وقتی توافقی حاصل نشد، ایران قاطعانه اعلام کرد که این جزایر باید بدون قید و شرط به خاک میهن بازگردند.

بامداد 9 آذر 1350: عملیات غرورآفرین

عملیات بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه در بامداد نهم آذرماه 1350، یک عملیات دقیق نظامی بود که با ورود نیروهای دریایی و تفنگداران ایرانی به جزایر آغاز شد. در جزیره تنب بزرگ، فرمانده عملیات، ناو سروان رضا سوزنچی کاشانی، با اعلام پیام امنیت کامل به شرطه‌ها و ساکنان، قصد کنترل مسالمت‌آمیز جزیره را داشت؛ اما با شلیک رگبار مسلسل نیروهای اشغالگر، سه تن از دلاورمردان نیروی دریایی به نام‌های شهید ناوسروان رضا سوزنچی، ناواستوار حبیب سلگی‌کهریزی و ناوی آیت خانی به شهادت رسیدند.

به دنبال این درگیری و پس از پیروزی نیروهای ایرانی، پرچم مقدس ایران بر بلندترین نقطه جزیره به اهتزاز درآمد و به این ترتیب، پس از حدود هفت دهه، جزایر به آغوش وطن بازگشتند. این رشادت و جانفشانی، خون‌بهای تثبیت اقتدار ایران در خلیج فارس شد و برای همیشه نام این شهدا را بر صفحه تاریخ ملی ثبت کرد.

ثبت رسمی در تقویم؛ پاسداشت خون شهدا

اهمیت راهبردی جزایر سه‌گانه، که در نزدیک‌ترین فاصله با تنگه استراتژیک هرمز قرار دارند و حلقه اتصال خلیج فارس به دریای عمان و اقیانوس هستند، بر کسی پوشیده نیست. ایران با حضور مستمر و مؤثر در این جزایر، نه تنها از تمامیت ارضی خود دفاع می‌کند، بلکه به عنوان قدرت بلامنازع منطقه و ضامن امنیت مسیرهای حیاتی انرژی جهان نقش‌آفرینی می‌کند.

ثبت روز 9 آذرماه به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه توسط شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، در واقع پاسداشت یاد و خاطره شهدای عملیات سال 1350 و تقویتی مؤثر برای نمادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است. این طرح ارزشمند با تدبیر فرماندهی و پیگیری‌های حقوقی نیروی دریایی ارتش، شامل مستندسازی اسناد تاریخی و حقوقی و مرمت سنگ‌قبر شهدا، به سرانجام رسید تا به ادعاهای واهی دشمنان، پاسخی محکم و مستدل داده شود و یک بار دیگر، این پیام به گوش جهانیان برسد که جزایر سه‌گانه برای همیشه متعلق به ایران است و موضوع حاکمیت ملی، هرگز قابل مذاکره یا تردید نخواهد بود. ایران همواره خواستار روابط مسالمت‌آمیز با همسایگان خود است، اما در دفاع از یک وجب خاک وطن، تا پای جان ایستاده است.

ثبت رسمی جزایر خلیج فارس

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تثبیت محدوده و حد نگاری اراضی این جزایر که جزء لاینفک وطن ما و واقع در خلیج همیشه فارس هستند اسناد مالکیت حدنگار عرصه جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است.

کاداستر با استناد به نقشه‌های دقیق هندسی و مختصات ثبت‌شده در سامانه ملی «شمیم»، امکان هر گونه سوءاستفاده، تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

سند مالکیت عرصه جزیره تنب بزرگ یک از جزایر سه گانه ایران واقع در خلیج همیشه فارس به مساحت 10 میلیون و 832 هزار و 250 متر مربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد همچنین سند مالکیت جزیره تنب کوچک به مساحت یک میلیون و 394 هزار و 179 متر مربع در اسفند ماه سال 1401 و سند مالکیت جزیره ابوموسی نیز به مساحت 12 میلیون و 722 هزار و 683 مترمربع در بهمن ماه سال 1399 به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

این اقدام قوه قضاییه کاملاً بر مبنای اسناد بالادستی از جمله ماده 3 قانون جامع حدنگار (1393) سازمان ثبت را مکلف می‌کند که تمامی اراضی کشور – از جنگل‌ها تا دریا‌ها و جزایر – دارای سند حدنگاری شوند. همچنین بند 26 فصل هفتم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و بر اجرای 100 درصدی حدنگاری در کشور تأکید جدی دارد، صورت گرفته است.

صدور سند مالکیت جزایر سه‌گانه، اقدام عملی قوه قضاییه در تحقق این بند راهبردی و همچنین حرکتی در جهت صیانت از خاک ایران و کوتاه کردن دست بیگانگان قلمداد می‌شود.

جزایر سه‌گانه بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک ایران‌اند؛ نه تنها در جغرافیا و تاریخ، بلکه اکنون با اسناد رسمی و دقیق حدنگاری، در نظام ثبتی کشور نیز با بالاترین سطح استحکام قانونی ثبت شده‌اند.

