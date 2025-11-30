اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس بهمناسبت «روز بینالمللی همبستگی با مردم فلسطین» نوشت: فلسطین، جهانیترین آرمان برای عدالتخواهی و همبستگی انسانی، و عمیقترین زخم بر وجدان بشریت است.
به گزارش تابناک، وی خاطرنشان کرد: در حالی که رژیم نژادپرست اشغالگر با مصونیت کامل اعطایی از سوی آمریکا و متحدانش به نسلکشی فلسطینیان ادامه میدهد، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای حمایت از مقاومت مشروع مردم فلسطین ـ نهفقط در لفظ بلکه از طریق اقدام مؤثر ـ جهت پایاندادن به اشغال و احقاق حق بنیادین تعیین سرنوشت را یادآور میشویم.