آژیر قرمز: آنفلوآنزا مرزهای هشدار را شکست

بر اساس دادههای نظام مراقبت دیدهوری تنفسی دو پاتوژن آنفلوانزا و کووید ۱۹ در هفته اول آذر ماه و بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، نسبت موارد دارای علائم عفونتهای تنفسی، همچنان در مراجعان بستری، در حال افزایش است؛ به نحوی که ۱۶.۶ درصد از موارد بستری دارای علائم تنفسی "SARI" هستند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این نظام مراقبت دیدهوری، از میان ۲۷۷ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات "ILI" یا "SARI"، درصد مثبت آزمایش PCR کووید-۱۹، کمتر ازیک درصد و درصد مثبت آزمایش PCR آنفلوآنزا نیز ۳۵.۷ درصد بود.
نسبت نمونههای مثبت از نظر آنفلوآنزا در این هفته هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری جهش قابلتوجهی داشته و در بیماران بستری به چهار برابر آستانه هشدار بالا رسیده است. تایپ و سابتایپ غالب به ترتیب A و H۳N۲ است.
نسبت نمونههای مثبت از نظر کووید-۱۹ همچنان در نسبت پایین قرار دارد و در مقایسه با هفته قبل کاهش یافته است.
در هفته میلادی گذشته (۲۶ آبان تا ۲ آذر)، براساس آخرین گزارش هفتگی نظام مراقبت آزمایشگاهی آنفلوآنزا (غیر دیدهوری)، از میان ۲۹۲ آزمایش انجام شده در آزمایشگاه مرجع آنفلوآنزا و ۱۷ قطب منطقهای تابعه، ۲۸.۷ درصد از موارد آنفلوآنزا مثبت بوده که نسبت به هفته قبل ۱.۵ برابر است. ۸۵.۶ درصد موارد، آنفلوآنزا نوع A را سابتایپ H۳N۲ تشکیل دادهاند.
استانهای خراسان جنوبی، قزوین، خراسان رضوی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، تهران و همدان درصد آنفلوآنزای بالاتری در مقایسه با متوسط کشوری دارند.
وضعیت در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و مازندران از آستانه هشدار عبور نکرده است.