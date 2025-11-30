جاده کندوان مسدود می شود

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از انسداد موقت محور کندوان طی روزهای آینده خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ هادی عبادی با اعلام این خبر اظهار کرد: براساس درخواست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران و بهمنظور تکمیل پروژه نصب گالری حفاظتی در محدوده کمرزرد_ ولیآباد، و پس از انجام هماهنگیهای لازم با پلیس راه راهور فراجا و تأیید سردار فرمانده انتظامی استان مازندران، مقرر شده است که محور کندوان طبق برنامه زمانی مشخص، بهصورت موقت مسدود شود.
جزئیات محدودیت ترافیکی در جاده کندوان
وی درباره جزئیات محدودیت ترافیکی افزود: مسدودی مسیر در روزهای دوشنبه و سهشنبه ۱۰ و ۱۱ آذر امسال از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر و در روز چهارشنبه ۱۲ آذر تا ساعت ۱۲ ظهر اعمال میشود. این محدودیتها در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ به این صورت که از یکشنبه ۱۶ آذر تا سهشنبه ۱۸ آذر از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر و در روز چهارشنبه ۱۹ آذر سال جاری تا ساعت ۱۲ ظهر محور کندوان مسدود خواهد بود.
رئیس پلیس راه استان با تأکید بر اهمیت ایمنی و لزوم اجرای پروژه گفت: بدلیل ماهیت عملیات عمرانی در مدت انسداد تردد تنها برای ساکنان بومی منطقه کندوان تا قبل از پروژه امکانپذیر است و سایر مسافران اجازه عبور نخواهند داشت.
سرهنگ عبادی در پایان خاطرنشان کرد: از رانندگان درخواست میکنیم برنامه سفرهای خود را با توجه به این محدودیتها تنظیم کرده و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. تیمهای پلیس راه نیز برای حفظ ایمنی و مدیریت ترافیک در محورهای استان مستقر خواهند بود.