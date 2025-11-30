رهایی دو روباه گرفتار در استخر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میانه، از نجات موفقیتآمیز دو قلاده روباه گرفتار در یکی از استخرهای روستای قلعه اصلانیان از توابع بخش کاغذکنان و واقع در محدوده منطقه شکار ممنوع کاغذکنان خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حیدرعلی امیرزاده، اظهار کرد: پس از دریافت گزارش تلفنی یکی از دوستداران محیط زیست مبنی بر مشاهده روباههای گرفتار در استخر، بلافاصله هماهنگیهای لازم با شهردار آقکند انجام شد و محیطبان پاسگاه محیطبانی کاغذکنان به همراه نیروهای آتشنشانی این شهر به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با تلاش مشترک نیروهای محیط زیست و آتشنشانی و انتقال نردبان به داخل استخر، شرایط خروج جانوران فراهم شد و هر دو روباه پس از مدتی توانستند از استخر خارج شده و بدون آسیب به دامان طبیعت بازگردند.
در روز یک شنبه ۹ آذر، وی ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه شهروندان و همکاری نیروهای امدادی، تأکید کرد: گزارش دهی بهموقع مردم نقش مهمی در حفاظت از حیاتوحش دارد و چنین همکاریهایی الگوی ارزشمندی از مشارکت اجتماعی در حفاظت از تنوع زیستی است.