میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصادف زنجیره‌ای در محور قم به تهران

سازمان اورژانس استان تهران از انتقال ۶ مصدوم به مراکز درمانی در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور قم به تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۷۷
| |
737 بازدید
تصادف زنجیره‌ای در محور قم به تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سازمان اورژانس استان تهران از وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور قم به تهران خبر داد و اعلام کرد: در ساعت یک بامداد روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ گزارش حادثه ترافیکی میان چند دستگاه خودرو سواری محور قم به تهران به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد. با اعلام این حادثه، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودرو فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

براساس اعلام این سازمان متأسفانه در این حادثه ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران، جهت ادامه درمان به بیمارستان‌های شهدای هفتم تیر و فاطمه الزهرا (س) رباط کریم منتقل شدند.

همچنین جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران درباره این حادثه اظهار کرد: حوالی ساعت یک بامداد امروز حادثه تصادف چند دستگاه خودرو به آدرس اتوبان قم به تهران بعد از فرودگاه امام خمینی، به آتش‌نشانی اعلام شد و دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در محل مشاهده شد که ۵ دستگاه خودروی سواری شامل یک دستگاه پژو ۴۰۵، یک پرشیا، یک کوییک و دو دستگاه پژو ۲۰۶ با هم برخورد کرده بودند که علت حادثه توسط عوامل پلیس راهور بررسی خواهد شد.

ملکی گفت: ۱۱ نفر در داخل این خودرو‌ها حضور داشتند که پیش از رسیدن آتش‌نشانان از خودرو خارج شده بودند. فقط یک نفر از راننده‌ها آقایی یود که داخل خودرو محبوس بود و آتش‌نشانان او را از خودرو خارج و تحویل اورژانس کردند. سایر مصدومان نیز توسط عوامل اورژانس مورد بررسی قرار گرفتند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اضافه کرد: این حادثه منجر به واژگونی خودرو‌ها یا آتش‌سوزی نشده بود، اما ترافیک سنگینی در محل ایجاد کرده بود که بلافاصله پس از تحویل مصدومان به اورژانس، خودرو‌ها به محل امن منتقل و معابر بازگشایی شدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تصادف زنجیره‌ای مصدوم قم تهران
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نقش مدیریت یکپارچه شهری در مقابله با آلودگی هوای تهران
تعطیلی تهران؛ چرا با تاخیر اعلام می‌شود؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۱ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۰۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۵ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۲ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۶ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۵ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dOX
tabnak.ir/005dOX