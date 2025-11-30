سازمان اورژانس استان تهران از انتقال ۶ مصدوم به مراکز درمانی در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور قم به تهران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سازمان اورژانس استان تهران از وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور قم به تهران خبر داد و اعلام کرد: در ساعت یک بامداد روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ گزارش حادثه ترافیکی میان چند دستگاه خودرو سواری محور قم به تهران به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد. با اعلام این حادثه، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودرو فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

براساس اعلام این سازمان متأسفانه در این حادثه ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران، جهت ادامه درمان به بیمارستان‌های شهدای هفتم تیر و فاطمه الزهرا (س) رباط کریم منتقل شدند.

همچنین جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران درباره این حادثه اظهار کرد: حوالی ساعت یک بامداد امروز حادثه تصادف چند دستگاه خودرو به آدرس اتوبان قم به تهران بعد از فرودگاه امام خمینی، به آتش‌نشانی اعلام شد و دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در محل مشاهده شد که ۵ دستگاه خودروی سواری شامل یک دستگاه پژو ۴۰۵، یک پرشیا، یک کوییک و دو دستگاه پژو ۲۰۶ با هم برخورد کرده بودند که علت حادثه توسط عوامل پلیس راهور بررسی خواهد شد.

ملکی گفت: ۱۱ نفر در داخل این خودرو‌ها حضور داشتند که پیش از رسیدن آتش‌نشانان از خودرو خارج شده بودند. فقط یک نفر از راننده‌ها آقایی یود که داخل خودرو محبوس بود و آتش‌نشانان او را از خودرو خارج و تحویل اورژانس کردند. سایر مصدومان نیز توسط عوامل اورژانس مورد بررسی قرار گرفتند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اضافه کرد: این حادثه منجر به واژگونی خودرو‌ها یا آتش‌سوزی نشده بود، اما ترافیک سنگینی در محل ایجاد کرده بود که بلافاصله پس از تحویل مصدومان به اورژانس، خودرو‌ها به محل امن منتقل و معابر بازگشایی شدند.