قالیباف: آلودگی هوا با اقدامات مقطعی حل نمی‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت حل نمی شود، گفت: کمیسیون‌ کشاورزی با کمک معاونت نظارت گزارشی از میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک را به مجلس ارائه کرده و در آن، قصور و تقصیرهای دستگاه های مجری و اصلاحات احتمالی مورد نیاز قانون را مشخص کند.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۷۱
| |
109 بازدید

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا  وظیفه می دانم از بیانات رهبر حکیم انقلاب تشکر کنم که در جنگ شناختی همه‌جانبه‌ دشمن، تصویری دقیق از صحنه‌ پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه را ارائه کردند و برای اصلاح روایت جعلی ایران ضعیف شده توسط رسانه‌های غربی، پیام اقتدار صادر کردند تا هیچکس از دوست تا دشمن دچار خطای محاسباتی نشود. 

از رئیس‌جمهور دلسوز و پرتلاش و مجموعه‌ دولت حمایت کنیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: خود و تمام نمایندگان را به رعایت این نصایح مشفقانه‌ ولی امر مسلمین توصیه می‌کنم؛ همه در کنار هم قرار گیریم، دست در دست هم دهیم و اقتدار ایران عزیز را در گرو اتحاد بدانیم. امر جناحی را هرگز و با هیچ بهانه و عذری بر امر ملی  مقدم نکنیم و به معنای واقعی کلمه، بین خود و خدای خود به عنوان یک وظیفه‌ ملی، موفقیت دولت را موفقیت خود بدانیم و از رئیس‌جمهور حقیقتا دلسوز و پرتلاش و مجموعه‌ دولت حمایت کنیم.

آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت حل نمی‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به معضل آلودگی هوا گفت: بحث آلودگی هوا بار دیگر اوج گرفته است. این اتفاقی است که هر ساله با ابعادی گسترده‌تر از سالهای گذشته، روی می‌دهد. 

وی افزود: واقعیت این است که مشکل آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت حل نمی شود، در این زمینه لازم است کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با کمک معاونت نظارت گزارشی از میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک را به مجلس ارائه کند و در آن، قصور و تقصیرهای دستگاه های مجری و اصلاحات احتمالی مورد نیاز قانون را مشخص کند.

اقدام دولت استرالیا در برچسب زنی علیه سپاه پاسداران را به شدت محکوم می‌کنیم

قالیباف همچنین تاکید کرد: اقدام دولت استرالیا در برچسب زنی علیه نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم می‌کنیم. 

وی افزود: سپاه پاسداران نهادی برآمده از دل مردم ایران است که نقش بارزی در مبارزه با تروریسم در غرب‌ آسیا داشته و ادعاهای واهی علیه این‌ نیروی‌ قدرتمند ایرانی‌ و اسلامی نفوذ آن را به چالش نمی کشد. استرالیا اگر سعی می‌کند با این اقدام خطرناک به رژیم صهیونیستی باج دهد و اذهان عمومی را از جنایت نسل‌کشی در غزه منحرف کند، بداند که ننگ تلاش به نفع صهیونیست ها در افکار عمومی ملت های منطقه و مسلمان جهان ماندگار خواهد بود.

مجلس وظیفه‌ خود را کمک به دولت در اجرایی‌ کردن برنامه‌ هفتم‌ می‌داند

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به روز مجلس گفت: فرارسیدن سالروز شهادت نماینده‌ شجاع و مجاهد صادق شهید آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس را گرامی می‌دارم. 

وی به‌ اقدامات‌ مجلس دوازدهم اشاره و اظهار کرد: مجلس دوازدهم رویکرد اولویت‌دار خود در عرصه‌ داخلی را حل مسائل مردم خصوصا در حوزه‌ اقتصاد قرار داده است  و برای این امر وظیفه‌ خود را کمک به دولت در اجرایی ‌کردن برنامه‌ هفتم‌ پیشرفت می‌داند. 

قالیباف افزود: برنامه‌ هفتم با رویکرد مساله محوری تصویب شده و برای حل مشکلات کشور احکام روشنی دارد که اجرای اولویت‌بندی شده‌ آنها می‌تواند در کوتاه مدت و میان مدت آثار ملموسی بر زندگی جاری مردم بگذارد و در کنار آن مشکلات زیرساختی کشور خصوصا در عرصه‌ اقتصاد را روی ریل اصلاح بیندازد. همچنین در این برنامه پیشران‌هایی در نظر گرفته شده که در صورت اجرای آن، ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داده و افق ایران آینده را روشن و امیدبخش ترسیم می‌کند.

مجلس با همه‌ ظرفیت و توان در کنار دولت است 

وی گفت: مجلس دوازدهم با همه‌ ظرفیت و توان ضمن مشورت و نظارت دلسوزانه در کنار دولت است تا اهداف این برنامه محقق شود و مردم آثار اجرای آن را در کوتاه مدت و بلند مدت ببینند. 

رئیس مجلس ادامه داد: البته مجلس دوازدهم در کنار این رویکرد کلی، به وظیفه‌ خود در دیگر عرصه‌ها نیز عمل کرده که مهمترین آن حضور فعال، شجاعانه و مدبرانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است که در زیر آتش جنگ قوانین مهم و اثرگذار در عرصه‌ سیاست‌خارجی مانند قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تصویب کرد و برای مسئولین اجرایی کشور تولید قدرت کرد. 

قالیباف تاکید کرد: میثاق مشترک امروز دولت و مجلس با مردم برنامه‌ هفتم پیشرفت است و امید داریم با برادری امروزی که میان مجلس و دولت است و با همراهی صادقانه‌ای که ریاست جمهور داشته‌اند، تراز جدیدی در تحقق احکام برنامه رقم بخورد. 

میلی صفحه خبر موبایل
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
گزارش خطا
