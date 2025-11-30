قیمت سکه امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴

قیمت سکه امروز یکشنبه ۹ آذر ماه در بازار اعلام شد.
به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
قیمت نیم سکه نیز ۶۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت ربع سکه به ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت سکه گرمی نیز ۱۸ میلیون تومان گزارش شده است.
در جدول زیر آخرین قیمت انواع سکه در بازار امروز یکشنبه ۹ آذر ماه۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
|
قیمت انواع سکه ۹ آذر ماه ۱۴۰۴ در بازار
|
نوع سکه
|
قیمت
|
سکه امامی
|
۱۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|
سکه بهار آزادی
|
۱۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|
نیم سکه
|
۶۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|
ربع سکه
|
۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|
سکه گرمی
|
۱۸ میلیون تومان