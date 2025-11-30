قیمت سکه امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴

قیمت سکه امامی در بازار امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ به ۱۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت سکه امروز یکشنبه ۹ آذر ماه در بازار اعلام شد.

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

قیمت نیم سکه نیز ۶۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت ربع سکه به ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت سکه گرمی نیز ۱۸ میلیون تومان گزارش شده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع سکه در بازار امروز یکشنبه ۹ آذر ماه۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.