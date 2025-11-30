میلی صفحه خبر لوگو بالا
ورود سامانه بارشی از فردا به غرب کشور

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (یکشنبه) به‌تدریج در کل کشور جوی آرام و پایدار مستقر می شود. در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در نیمه غربی کشور، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۶۴
| |
824 بازدید
ورود سامانه بارشی از فردا به غرب کشور

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی اعلام کرد، اواخر وقت امروز در ارتفاعات واقع در شمال غرب افزایش ابر رخ می‌دهد.

فردا (دوشنبه) با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، برخی نقاط استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران، ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

طی این روز با افزایش وزش باد از غلظت آلاینده‌ها در شمال غرب و غرب کشور و اواخر وقت در دامنه‌های جنوبی البرز در شهر‌های قزوین، البرز، تهران و اصفهان کاسته می‌شود.

سه شنبه در ارتفاعات زاگرس مرکزی واقع در جنوب غرب، غرب کشور و غرب اصفهان، همچنین در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق و بارش برف رخ می‌دهد.

در ضمن بعد از ظهر با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر در گیلان و شرق اردبیل ابرناکی، وزش باد، کاهش دما و بارش آغاز می‌شود.

چهارشنبه در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، مناطقی از گلستان و خراسان شمالی، رگبار و رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما و در ارتفاعات البرز بارش باران و برف پیش بینی می‌شود.

همچنین در مناطقی از شرق لرستان و ارتفاعات شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز ابرناکی، وزش باد و رگبار پراکنده باران رخ می‌دهد.

پنجشنبه بارندگی در سواحل شمالی ادامه خواهد داشت و در خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات خراسان جنوبی نیز ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد رخ می‌دهد. اوایل شب این موج از شمال شرق خارج می‌شود.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری و غبارآلود است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۵ و حداقل دمای آن به ۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

