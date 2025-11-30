کاهش ۸۸ درصدی بارش در کشور

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، از ابتدای فصل جاری تا ۷ آذرماه بارش با میانگین ۳.۹ میلیمتر ثبت شده که نسبت به بارش ۳۳.۵ میلی‌متری در بلندمدت با ۸۸.۳ درصدی کاهش بارش مواجه‌ایم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی طی هفت روز گذشته منتهی به ۷ آذر ماه هیچ بارشی در کشور دریافت نشده که این میزان در بلندمدت ۶ میلیمتر است بنابراین ۹۹.۳ درصد بارش کمتر در این بازه زمانی دریافت شده است.

از ابتدای ماه جاری منتهی به ۷ آذرماه در کشور به‌طور میانگین بارشی ثبت نشده، در حالی که میزان آن در بلندمدت ۶.۵ میلیمتر است. در نتیجه ۹۹.۴ درصد با کاهش بارش نسبت به بلندمدت رو‌به‌رو بوده‌ایم.

از ابتدای سال آبی جاری تا ۷ آذر ماه بارش با میانگین ۳.۹ میلیمتر ثبت شده که نسبت به بارش ۳۳.۵ میلی‌متری در بلندمدت با ۸۸.۳ درصدی کاهش بارش مواجه شده‌ایم.

جدول اطلاعات پهنه‌ای بارش استان‌ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه سال گذشته) نشان می‌دهد بارش در تمامی استان‌ها کمتر از حد نرمال بوده است و در این زمینه چهار استان بوشهر، خراسان جنوبی، قم و یزد بدترین وضعیت را تجربه می‌کند چراکه ۱۰۰ درصد کمتر از حد نرمال طی سال آبی جاری بارش دریافت کرده‌اند.

استان تهران نیز از جمله استان‌هایی است که با کم‌بارشی رو‌به‌رو بوده است. در حالی که میانگین بارش تهران در بلند مدت ۴۶.۹ میلیمتر است ولی در سال آبی جاری تنها به‌طور میانگین ۱.۲ میلیمتر بارش دریافت کرده است که نشان دهنده کاهش ۹۷.۴ درصدی بارش در این استان است.

به گزارش ایسنا شروع سال آبی در ایران از ابتدای پائیز است. به این ترتیب یک سال آبی در ایران از ۱ مهرماه شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می‌یابد.