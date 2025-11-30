میلی صفحه خبر لوگو بالا
وقتی اف-۱۶ از ترس سوخو-۳۵ ارتفاع خود را کاهش می‌دهد

سرگی چیمیزوف، مدیرعامل «روستیک»، از برتری جنگنده Su-۳۵S روسیه در میدان نبرد خبر داد و گفت این هواپیما توانسته جنگنده‌های اوکراینی F-۱۶ و «میراژ» را وادار به پرواز در ارتفاع‌های پایین کند.
وقتی اف-۱۶ از ترس سوخو-۳۵ ارتفاع خود را کاهش می‌دهد

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ مدیرعامل شرکت دولتی «روستیک»، سرگی چیمیزوف، اعلام کرد جنگنده‌های سوخو Su-۳۵ S وابسته به نیرو‌های هوا–فضای روسیه توانسته‌اند فعالیت جنگنده‌های F-۱۶ و «میراژ» اوکراین را به شدت محدود کنند و آنها را وادار به پرواز در ارتفاع‌های پایین و عقب خطوط نبرد سازند.

چیمیزوف  گفت: «جنگنده Su-۳۵ S، هواپیما‌های دشمن را به ارتفاعات پایین می‌کشاند و آنها را مجبور می‌کند در کمترین ارتفاع و در مناطق دورتر از خطوط نبرد پرواز کنند.»

او افزود این جنگنده روسی قادر است اهدافی را در فاصله چندصد کیلومتری هدف قرار دهد و همین موضوع سبب شده هواپیما‌های اوکراینی، از جمله F-۱۶ آمریکایی و «میراژ» ساخت فرانسه، نتوانند به خطوط تماس نزدیک شوند یا برای شلیک موشک‌های هوا به هوا موقعیت بگیرند.

به گفته او، Su-۳۵ S در مقابله با سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین نیز کارایی بالایی نشان داده است.

چیمیزوف تأکید کرد: «این جنگنده وقتی در اختیار یک خلبان حرفه‌ای باشد، تفاوت چشمگیری ایجاد می‌کند. Su-۳۵ S عملکردی شگفت‌انگیز دارد، البته وقتی آن را یک خلبان باتجربه هدایت کند و خلبانان روس ارزش بالای آن را به‌خوبی می‌دانند.»

طبق گزارش نشریات نظامی، جنگنده روسی سوخو ۳۵ به دلیل طراحی آیرودینامیک پیشرفته، سامانه‌های راداری قدرتمند و توان حمل تسلیحات دوربرد، برتری محسوسی نسبت به جنگنده‌های غربی F-۱۶ و «میراژ» دارد. بخش مهمی از این برتری به ترکیب قدرت مانور و برد بلند سلاح‌های آن بازمی‌گردد؛ ترکیبی که به سوخو ۳۵ امکان می‌دهد پیش از آن‌که دشمن حتی به محدوده درگیری نزدیک شود، او را کشف و هدف‌گیری کند.

سوخو ۳۵ از رادار آرایه فازی Irbis-E بهره می‌برد که قادر است اهداف را در فاصله بیش از ۲۰۰ الی ۳۰۰ کیلومتری شناسایی کند و چندین هدف را به صورت هم‌زمان رهگیری و درگیری کند. این توان تشخیص زودهنگام باعث می‌شود F-۱۶ و «میراژ» که رادار‌های کوچک‌تر و توان پردازشی محدودتری دارند، در مرحله نخست به جای حمله، مجبور به عقب‌نشینی یا پرواز در ارتفاع پایین شوند. کاهش ارتفاع، عملاً قدرت عملیاتی و برد موشک‌های آنها را کم می‌کند و احتمال سقوط در دام سامانه‌های روسی را افزایش می‌دهد.

توان تسلیحاتی سوخو ۳۵ یکی دیگر از عوامل برتری آن است. حمل موشک‌های دوربرد R-۳۷ M با برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر و موشک‌های R-۷۷-۱ با توان حمله فراتر از دید، باعث می‌شود جنگنده‌های اوکراینی و غربی نتوانند با اطمینان وارد فضای درگیری شوند. در مقابل، F-۱۶ برای به‌کارگیری مؤثر موشک‌های هوا به هوا باید خود را به فاصله بسیار نزدیک‌تری برساند، که این نزدیک شدن عملاً آن را در برابر حملات روسی بی‌دفاع می‌کند.

علاوه بر این، قدرت مانور سوخو ۳۵ – که ریشه در طراحی پیشرفته بدنه و موتور‌های برداررانش دارد – در نبرد‌های نزدیک، برگ برنده‌ای تعیین‌کننده محسوب می‌شود. F-۱۶ در چنین نبردی با محدودیت ساختاری مواجه است و «میراژ» نیز فاقد توان مانوری معادل برای مقابله با حرکات پیچیده سوخو ۳۵ است.

ترکیب این عوامل سبب شده است که F-۱۶ و «میراژ» در میدان نبرد اوکراین از رویارویی مستقیم با سوخو ۳۵ اجتناب کنند و عمدتاً به پرواز در ارتفاع پایین یا عقب‌نشینی تاکتیکی روی بیاورند.

جنگنده سوخو میراژ اوکراین هواپیماهای اوکراینی موشک نیروهای هوافضا روسیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
0
پاسخ
این ترس نیست این تاکتیک هست با توجه به نقاط ضعف و قدرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
1
0
پاسخ
سوخو ۳۵ را با اف 35 باید مقایسه کرد نه با اف 16
