بر اساس آمار سامانه سمفا، تعداد مخاطبان سینما که در هفته پایانی آبانماه به حدود ۵۹۵ هزار نفر رسیده بود، در هفته بعد با شدت گرفتن آلودگی و اعلام تعطیلیها به ۴۷۲ هزار نفر کاهش یافت و فروش بلیت نیز از ۴۴ میلیارد به ۳۶ میلیارد تومان سقوط کرد.
به گزارش تابناک به نقل از کیهان نوشت: این کاهش در حالی است که طی ماههای اخیر بحث درباره واقعی نبودن آمار فروش برخی فیلمها و «خرید بلیت توسط سازندگان» برای بالا بردن رقم فروش، جدیتر شده و شماری از سینماگران درباره سالنهایی که بلیت آنها فروخته شده اما تماشاگر ندارند، هشدار دادهاند. با وجود این شبهات، تاکنون شفافسازی رسمی از سوی سامانه سمفا یا سینماداران انجام نشده است.
مجموع فروش سینماها از ابتدای سال تاکنون با حدود ۱۹.۷ میلیون مخاطب، به رقم ۱۵۵۹ میلیارد تومان رسیده است.