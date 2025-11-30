میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نقد روحانی بر ضعف سیاست خارجی ایران

سخنان اخیر آقای روحانی که در دیدار با وزرا و معاونان دوره رئیس‌جمهوری‌اش ابراز داشت؛ از نظر تحلیل مسائل روز جامعه ایران واجد اهمیت و تاکید است. اولین و مهم‌ترین نکته آن ضرورت ارزیابی دقیق از قدرت خود و طرف‌های مقابل و دشمن است.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۴۵
| |
412 بازدید

نقد روحانی بر ضعف سیاست خارجی ایران

سان تزو، استراتژیست و فیلسوف نظامی چینی، در کتاب «هنر جنگ» معتقد است که: «اگر هم دشمن را بشناسی و هم خود را بشناسی، در صد نبرد شکست نخواهی خورد. اگر خود را بشناسی ولی دشمن را نشناسی، برای هر پیروزی شکستی نیز خواهی خورد. اگر نه خود را بشناسی و نه دشمن را، در هر نبردی شکست خواهی خورد.»

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ شاید به همین علت است که روحانی تاکید بر افزایش قدرت اطلاعاتی - و نه امنیتی - کشور دارد و معتقد است که بزرگترین خیانت به رهبران این است که نهادهای ذیربط واقعیت‌ها را دستکاری کرده و آنها را کم یا زیاد نشان دهند. شرط امانت‌داری این است که واقعیات را مطابق خواست خود تحلیل و منتقل نکنیم بلکه آنها را چنان که هست برای تصمیم‌گیران بازنمایی کنیم و به تصویر بکشیم. چنین رفتاری به این نتیجه خواهد انجامید که محاسبه درستی از قدرت خود در برابر دشمن داشته باشیم. اگر زمانی ارزیابی ما نادرست باشد حتماً نتیجه آن شکست خواهد بود.

نکته دوم، سیاست بازدارندگی است. قدرت یک کشور ابعاد گوناگونی دارد. گاه هدف آن تجاوز و حمله است، آن‌ گونه که در جنگ اخیر از سوی متجاوزان دیدیم، گاه هدف آن بازدارندگی؛ و دفع تجاوز و منتفی کردن فکر تجاوز است.

ابعاد و ماهیت این دو قدرت تا حدی متفاوت است. در راهبرد بازدارندگی، دیپلماسی نقش بسیار مهمتری دارد، گرچه جایگزین کامل قدرت نظامی نمی‌شود ولی در نهایت مکمل مهمی برای مجموعه قدرت نظامی است. همچنین در سیاست بازدارندگی، اصلی‌ترین نقش را حمایت مردمی از منطق آن سیاست دارد. به عبارت دیگر مردم باید از مجموعه سیاست‌های بازدارندگی رضایت داشته باشند تا در برابر متجاوز، مقاومت کنند. نمونه مهم آن همین گفت‌وگوهای مسقط بود.

اگر ایران وارد آن گفت‌وگوها نمی‌شد معلوم نبود که واکنش مردم در جنگ ۱۲روزه همین می‌بود که شاهد آن بودیم. در واقع همه پذیرفتند که ایران آماده حل مسالمت‌آمیز اختلافات است؛ ولی پیش از تعیین تکلیف نهایی گفت‌وگوها، مورد تجاوز قرار گرفت در نتیجه در برابر آن واکنش نشان داد. این مسئله نه‌فقط برای ایران بلکه برای همه کشورهای منطقه هم حامل پیام حُسن‌نیت ایران بود.

ولی همانطور که آقای روحانی هم گفتند، در شرایط حاضر فاقد بازدارندگی گسترده در منطقه هستیم. شاید به این دلیل که هیچ ایده ایجابی موثری نداریم و فقط در پی امور و ایده‌های سلبی هستیم. عدم تحرک موثر و جریان‌ساز وزارت امورخارجه بازتاب چنین واقعیتی است.

اصلی‌ترین خلأ سیاسی موجود در ایرانِ امروز، فقدان رویکرد سازنده و چشم‌انداز امیدبخش است. با شعارهای کلی و تکرار از گذشته‌ای که به اینجا رسیده‌ایم هیچ گرهی گشوده نخواهد شد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه هم میهن حسن روحانی سیاست خارجی تحولات منطقه جنگ ۱۲ روزه خیانت
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به سوالی درباره استعفای ظریف
هم جنگ شد هم اسنپ‌بک؛ حالا چه کنیم؟
شاهزاده سعودی: ایران ۲۴ ساعته می‌تواند عربستان را نابود کند / حمله مقام اماراتی به حزب‌الله لبنان / افشاگری السفیر درباره عمیات توفان قاطعیت سعودی‌ها / دیدار بی‌ سر و صدای امیر قطر با اردوغان
هشدار: ایزدی در زمین اسرائیل بازی می‌کند!
به پروپای آژانس بپیچیم، بهای سنگینی دارد
چه کسی باید قفل رکود در سیاست خارجی را باز کند؟!
بنیادی‌ترین نقصانِ سیاستِ خارجی ایران از دیدگاه مشاور سابق حسن روحانی
نماینده مجلس: روحانی خیانت کرد!
کیهان نشریات اصلاح‌طلب را به شبکه‌های معاند چسباند
تشکیل پرونده قضایی برای یک روزنامه اصلاح‌طلب
حسن روحانی: مذاکره سخت ولی امکان‌پذیر است
رایزنی وزرای خارجه مصر و فرانسه درباره تحولات منطقه و «سد النهضه»
روایت زیباکلام از تخم‌مرغ‎های سبد هسته‌ای
وزیر خارجه بحرین فردا به مسکو می‌رود
این انفعال است، نه بی طرفی؛ وزارت خارجه تا کی این گونه ادامه می دهد؟
رایزنی تلفنی وزرای خارجه روسیه و عربستان درباره تحولات منطقه
هم آمریکا به ایران خیانت کرده، هم روسیه
واکنش معاون دفتر نشرآثار رهبرانقلاب به تیتر یک روزنامه
الگوي جديد مدیریت آمريكا در خاورمیانه
روحانی: تاخیر در برداشتن تحریم خیانت است
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۶۹ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۰۶ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۷۹ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۲ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۵ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۰ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dO1
tabnak.ir/005dO1