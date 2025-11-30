میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۳۰۲۴
بازدید: ۳۳۳

عکس: گنجینه تزارها در مسکو

نمایشگاه «گنجینه‌های تاج روسیه» با گردآوری آثاری کم‌نظیر از مجموعه تاریخی در مسکو، فرصتی استثنایی برای آشنایی نزدیک با جلال و شکوه دربار روسیه فراهم کرده است. این مجموعه شامل جواهرات سلطنتی، اشیای تزئینی و یادگار‌های ارزشمند خاندان رومانوف است؛ آثاری که بسیاری از آنها برای نخستین‌بار در معرض دید عموم قرار می‌گیرند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
موزه ها روسیه تزارها گنجینه عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.