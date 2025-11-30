عکس: گنجینه تزارها در مسکو

نمایشگاه «گنجینه‌های تاج روسیه» با گردآوری آثاری کم‌نظیر از مجموعه تاریخی در مسکو، فرصتی استثنایی برای آشنایی نزدیک با جلال و شکوه دربار روسیه فراهم کرده است. این مجموعه شامل جواهرات سلطنتی، اشیای تزئینی و یادگار‌های ارزشمند خاندان رومانوف است؛ آثاری که بسیاری از آنها برای نخستین‌بار در معرض دید عموم قرار می‌گیرند.