عکس: افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس (س)

بهره‌برداری از ایستگاه مترو مریم مقدس (س) امروز شنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی و شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی ایران در مجلس شورای اسلامی، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری و سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، حمیدرضا غلامزاده سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.