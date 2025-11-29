میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش تاجرنیا به احضار مدیران استقلال

علی تاجرنیا مدیر باشگاه استقلال به احضار استقلالی‌ها به کمیته انضباطی و احتمال بدون تماشاگر شدن بازی با فولاد واکنش نشان داد.
واکنش تاجرنیا به احضار مدیران استقلال

به گزارش تابناک، علی تاجرنیا مدیر باشگاه استقلال در رابطه با احضار استقلالی‌ها به کمیته انضباطی و احتمال بدون تماشاگر شدن بازی با فولاد در فضای مجازی اعلام موضع کرد.

 

 

علی تاجرنیا استقلال مدیران استقلال احضار کمیته انضباطی
