واکنش تاجرنیا به احضار مدیران استقلال

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0639\u0644\u06cc \u062a\u0627\u062c\u0631\u0646\u06cc\u0627 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u062d\u0636\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0627\u0646\u0636\u0628\u0627\u0637\u06cc \u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06af\u0631 \u0634\u062f\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u0648\u0636\u0639 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0