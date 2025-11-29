به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، چند روز قبل رهگذران در حال عبور از خیابانی در جنوب تهران با بدن نیمه‌جان مرد جوانی مواجه شدند که به شدت آسیب دیده و توان حرکت نداشت. پس از تماس فوری با اورژانس، وی به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. او پس از بهبودی، راز یک آدم‌ربایی چند ساعته توسط دو برادرش را برملا کرد.

مرد جوان توضیح داد که مدتی قبل پدرشان فوت کرده و ثروت قابل توجهی به او و برادرانش رسیده است. او ادامه داد: مادرم هنوز زنده است و من نمی‌خواستم قبل از فوت مادرم، ارثیه او تقسیم شود. همین موضوع باعث اختلاف شدید میان من و دو برادر دیگرم شده بود.

وی افزود: روز حادثه، یکی از برادرانم با من تماس گرفت و خواست با او به بانک بروم. من نیز بدون اطلاع از نقشه شوم او و برادر دیگرم، راهی محل قرار شدم. وقتی سوار ماشین شدم، برادرانم مرا به خارج از شهر منتقل کرده و ساعت ها شکنجه ام دادند تا رضایت دهم که ارثیه تقسیم شود. من از شدت درد و خونریزی از هوش رفتم و وقتی حالم وخیم شد، آنها رهایم کردند که با کمک مردم به بیمارستان منتقل شدم و از مرگ رهایی یافتم.

به دنبال اظهارات این مرد، قاضی احسان شکیب نژاد بازپرس دادسرای جنایی دستور آغاز تحقیقات گسترده برای دستگیری دو برادر را صادر کرد که مأموران پلیس آگاهی با انجام بررسی‌های میدانی، موفق به بازداشت دو متهم شدند. در ادامه تحقیقات، هر دو برادر به ارتکاب آدم‌ربایی اعتراف کردند. آنها توضیح دادند که در طول حادثه، تصور می‌کردند برادرشان جان خود را از دست داده و همین ترس باعث شد، پیکر خونین را در جای خلوتی رها کنند اما خوشبختانه تصورشان اشتباه از آب در آمد.

متهمان پس از اعتراف به آدم ربایی و شکنجه برادر خود با انگیزه تقسیم ارثیه، در اختیار ماموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتند و تحقیقات تکمیلی از آنها به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی پایتخت ادامه دارد.