بازداشت ۷ بازیگر سرشناس‌ با ۳۸ لیتر مشروب

در پی اجرای یک عملیات اطلاعاتی ویژه، پلیس در یک پارتی شبانه برخی هنرمندان، مقدار قابل توجهی مشروبات الکلی غیرمجاز کشف و تعدادی از بازیگران مشهور را بازداشت کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۹۷
| |
9345 بازدید
|
۸
به گزارش تابناک به نقل از فارس، جشن تولد شب جمعه «ع. ش» هنرمند سینما به مجلس شرب خمر بدل شد. در این مراسم پارتی که در خانه یکی از بازیگران با حضور تعدادی از هنرمندان زن و مرد از جمله «س. د» و «س .پ» «ن.د» و « آ.پ» و دو بازیگر مشهور دیگر در حال برگزاری بود ۳۸ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز کشف شد. گزارش‌ها حاکی از بد شدن حال یکی از بازیگران حاضر در جمع، پس از مصرف این نوشیدنی‌ها بوده است.

اخبار رسیده به فارس نشان می‌دهد یکی از بازیگران با قید تعهد آزاد شده اما ۶ بازیگر دیگر شب گذشته را در بازداشتگاه سپری کردند اما امروز تعدادی از آنان با قید وثیقه آزاد شدند. گزارش ها از بازداشت بیش از بیست تن در این پارتی حکایت دارد.

شهروندان از ترویج بی بندوباری و فروش و سرو مشروبات الکلی در برخی صنوف گله‌مند هستند و سرو مشروب و رقص و پایکوبی تاکنون منجر به پلمب چندین کافه و رستوران‌ در تهران شده است اما فرمانده پلیس کشور سردار احمدرضا رادان می‌گوید که ما برخورد می‌کنیم اما باید مجازات بازدارنده تر باشد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
2
14
پاسخ
یعنی چی؟؟ س ب ک
امین
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
3
پاسخ
اینجوری رمزی می گین آدم بدتر کنجکاو میشه
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
3
پاسخ
خب که چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
2
پاسخ
ایرانی چودور ماند ازذات خویش باز جوید روزگار عشق وحال خویش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
1
2
پاسخ
یه مشت اقلیت تعیین نمیکنن که اکثریت چطوری زندگی کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
2
پاسخ
ممنون
چون کلاس های آنلاین شده این «س. د» و «س .پ» «ن.د» و « آ.پ» خیلی برای آموزش الفبا کمکمون کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
چرا اسمشون رو درست نمی نویسید آخه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
4
پاسخ
کدام شهروندان برای گلایه پیش شما اومدن؟
سال هاست این مسائل پیش اغلب مردم عادی شده و شما اصرار دارین که موضوع رو متوجه نشین!
