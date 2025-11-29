بازداشت ۷ بازیگر سرشناس‌ با ۳۸ لیتر مشروب

به گزارش تابناک به نقل از فارس، جشن تولد شب جمعه «ع. ش» هنرمند سینما به مجلس شرب خمر بدل شد. در این مراسم پارتی که در خانه یکی از بازیگران با حضور تعدادی از هنرمندان زن و مرد از جمله «س. د» و «س .پ» «ن.د» و « آ.پ» و دو بازیگر مشهور دیگر در حال برگزاری بود ۳۸ لیتر مشروبات الکلی دستساز کشف شد. گزارشها حاکی از بد شدن حال یکی از بازیگران حاضر در جمع، پس از مصرف این نوشیدنیها بوده است.
اخبار رسیده به فارس نشان میدهد یکی از بازیگران با قید تعهد آزاد شده اما ۶ بازیگر دیگر شب گذشته را در بازداشتگاه سپری کردند اما امروز تعدادی از آنان با قید وثیقه آزاد شدند. گزارش ها از بازداشت بیش از بیست تن در این پارتی حکایت دارد.
شهروندان از ترویج بی بندوباری و فروش و سرو مشروبات الکلی در برخی صنوف گلهمند هستند و سرو مشروب و رقص و پایکوبی تاکنون منجر به پلمب چندین کافه و رستوران در تهران شده است اما فرمانده پلیس کشور سردار احمدرضا رادان میگوید که ما برخورد میکنیم اما باید مجازات بازدارنده تر باشد.