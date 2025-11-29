میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس ۷ شهر آذربایجان غربی فردا تعطیل شد

استانداری آذربایجان غربی با انتشار اطلاعیه‌ای جزئیات تعطیلی روز یکشنبه مدارس استان به‌دلیل آلودگی هوا را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۹۱
| |
267 بازدید
مدارس ۷ شهر آذربایجان غربی فردا تعطیل شد

به گزارش تابناک، بنا به اعلام  روابط عمومی استانداری آذربایجان‌غربی، با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلاینده‌های جوی و تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی روز یکشنبه ۹ آذرماه به شرح زیر اعلام می‌شود:

مدارس و آموزشگاه‌ها:

مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی، مدارس دولتی و غیردولتی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) و مراکز آموزشی شامل آموزشگاه‌های علمی آزاد، زبان‌های خارجی، هنری و تقویتی در شهرستان‌های زیر در هر دو شیفت صبح و عصر تعطیل بوده و آموزش به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد:
• ارومیه
• مهاباد
• نقده
• پیرانشهر
• خوی (فقط مقطع ابتدایی و تمامی مقاطع مدارس استثنایی)
• میاندوآب (فقط مقطع ابتدایی و تمامی مقاطع مدارس استثنایی)
• بوکان (فقط مقطع ابتدایی و تمامی مقاطع مدارس استثنایی)

توصیه‌های بهداشتی و اجرایی مطابق قانون هوای پاک:

با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و براساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک، رعایت موارد زیر به تمامی دستگاه‌های اجرایی، صنفی و شهروندان الزامی اعلام می‌شود:

• پرهیز از تردد غیرضروری: کلیه گروه‌های حساس (کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) از خروج غیرضروری از منزل خودداری نمایند.

• ممنوعیت فعالیت ورزشی: کلیه فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروه‌های سنی متوقف شود.

• مدیریت ناوگان حمل‌ونقل: تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی (به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینه‌فنی) الزامی بوده و استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در دستورکار باشد.

• کنترل فعالیت‌های صنعتی: فعالیت کارگاه‌ها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانون‌های آلودگی هوای استان واقع شده‌اند و فاقد سیستم‌های پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف می‌شود.

• در شهرستان‌های ارومیه، مهاباد، شاهین‌دژ و بوکان فعالیت کلیه واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهد بود.

شهروندان محترم با رعایت موارد فوق، ضمن حفظ سلامت خود، در بهبود کیفیت هوا و کاهش آثار سوء این پدیده مشارکت فعالانه داشته باشند.

برچسب ها
آذربایجان غربی آلودگی هوا تعطیلی مدارس شاخص آلودگی هوا
