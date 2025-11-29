میلی صفحه خبر لوگو بالا
کلاهبرداری با جعل عنوان پلیس در شیراز

رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری یک نفر در شیراز خبر داد که تحت عناوین پلیس از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد.
کلاهبرداری با جعل عنوان پلیس در شیراز

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمود حافظی گفت: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی مطلع شدند فردی خود را به عنوان کارکنان پلیس استان فارس معرفی و با مراجعه به اشخاصی که پرونده در مقرهای انتظامی دارند به عنوان واسطه اقدام به کلاهبرداری به شیوه اخذ کالا و وجه نقد از آنان می‌کند، لذا بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی موفق شدند متهم در حال کلاهبرداری از فردی که خودرو وی به دلیل حمل کالای قاچاق در پارکینگ پارک بوده را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اینکه کلاهبردار مامورنما با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد، تصریح کرد: تحقیقات به منظور کشف دیگر پرونده‌های مشابه احتمالی ادامه دارد.

