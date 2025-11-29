میلی صفحه خبر لوگو بالا
حزب الله لبنان به پاپ لئو نامه نوشت

حزب الله لبنان، به مناسبت سفر رهبر کاتولیک‌های جهان به لبنان نامه‌ای به وی ارسال کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۵۷
| |
321 بازدید

حزب الله لبنان به پاپ لئو نامه نوشت

به گزارش تابناک به نقل از المنار، حزب الله به مناسبت سفر «پاپ لئو چهاردهم»، به لبنان، پیامی به وی ارسال کرد.

حزب الله در این پیام ضمن استقبال از این سفر و ابراز قدردانی عمیق خود از پاپ، اعلام کرد: «ما به موضع حضرتعالی در رد بی‌عدالتی و تجاوزی که میهن ما، لبنان، از سوی اشغالگران صهیونیست و حامیان آنها متحمل می‌شود، تکیه می‌کنیم».

همچنین در این پیام به رنجی که مردم لبنان در نتیجه اشغال بخش‌هایی از سرزمینشان توسط صهیونیست‌ها، حملات مداوم علیه آنها،  تهدید امنیت و ثبات‌ آنها در کشورشان،متحمل شده‌اند اشاره شد.

حزب الله در پیام خود همچنین اشاره کرد که آنچه دشمن اسرائیلی در غزه علیه فلسطینیان انجام داده است، نسل کشی آشکار است.

