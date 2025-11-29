عکس: سیل در نایواشا؛ روستای کیهوتو در خطر غرق شدن

روستای کیهوتو در شهر نایواشا، واقع در شهرستان ناکورو در مرکز کنیا، به دلیل طغیان بی‌سابقه دریاچه نایواشا به طور کامل زیر آب رفت. این حادثه که بر اساس گزارش‌ها منجر به جابجایی حدود ۷,۰۰۰ نفر شده، خانه‌ها، زیرساخت‌ها و مدارس منطقه را ویران کرده است. مقامات محلی ضمن اعلام وضعیت اضطراری، در مورد گسترش سریع خطرات بهداشتی ناشی از آب‌های آلوده و افزایش احتمال مواجهه با حیات وحش منطقه (اسب‌های آبی) به مردم هشدار داده‌اند.