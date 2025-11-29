میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۲۹۴۱
بازدید: ۳

عکس: سیل در نایواشا؛ روستای کیهوتو در خطر غرق شدن

روستای کیهوتو در شهر نایواشا، واقع در شهرستان ناکورو در مرکز کنیا، به دلیل طغیان بی‌سابقه دریاچه نایواشا به طور کامل زیر آب رفت. این حادثه که بر اساس گزارش‌ها منجر به جابجایی حدود ۷,۰۰۰ نفر شده، خانه‌ها، زیرساخت‌ها و مدارس منطقه را ویران کرده است. مقامات محلی ضمن اعلام وضعیت اضطراری، در مورد گسترش سریع خطرات بهداشتی ناشی از آب‌های آلوده و افزایش احتمال مواجهه با حیات وحش منطقه (اسب‌های آبی) به مردم هشدار داده‌اند.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
