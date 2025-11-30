طرز تهیه چند صبحانه برای دوران پریودی

در دوران پریودی، انتخاب های غذایی ما می توانند تأثیر شگرفی بر شدت این علائم داشته باشند.

به گزارش تابناک، در دوران پریودی، انتخاب‌های غذایی ما می‌توانند تأثیر شگرفی بر شدت این علائم داشته باشند. یک صبحانه‌ی مقوی، سرشار از مواد مغذی و ضدالتهاب، نه تنها انرژی لازم برای شروع روز را فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش درد‌های آزاردهنده و بهبود حال عمومی کمک کند. در این مقاله، به معرفی ۵ گزینه‌ی بی نظیر برای صبحانه در دوران قاعدگی می‌پردازیم که با ترکیبات مغذی و هدفمند خود، به شما کمک می‌کنند تا این روز‌ها را با آسودگی و انرژی بیشتری سپری کنید.

۱. اسکرامبل سبز: ترکیب قدرتمند اسفناج و نخود برای کاهش درد و تقویت خون

این صبحانه‌ی سرشار از مواد مغذی، انتخابی ایده آل برای مبارزه با درد‌های قاعدگی و جبران مواد از دست رفته‌ی بدن است.

اسفناج: یک معدن آهن است که به جبران ذخایر از دست رفته خون در طول قاعدگی کمک می‌کند. کمبود آهن یکی از دلایل اصلی خستگی در این دوران است. همچنین سرشار از ویتامین‌های A، C و فولات است که سلامت عمومی بدن را بهبود می‌بخشند.

نخود: منبع عالی پروتئین و فیبر گیاهی است که به پایداری قند خون کمک کرده و احساس سیری طولانی مدت ایجاد می‌کند. نخود حاوی منیزیم نیز هست؛ ماده‌ای معدنی که به دلیل خاصیت آرامش بخش عضلات، در کاهش گرفتگی‌ها و درد‌های قاعدگی نقش مؤثری دارد.

مثال کاربردی: اگر در روز‌های اول پریودی احساس ضعف و خستگی شدید دارید، این اسکرامبل می‌تواند به شما انرژی لازم را بخشیده و درد‌های شما را تسکین دهد.

مواد لازم و طرز تهیه:

مواد لازم: ۱ فنجان نخود پخته و آبکش شده، ۱ فنجان اسفناج تازه خرد شده، ۱ عدد پیاز کوچک نگینی، ۱ عدد فلفل دلمه‌ای خرد شده، ۲ حبه سیر له شده، ۱ قاشق غذاخوری روغن زیتون، نصف قاشق چایخوری پودر زردچوبه، نصف قاشق چایخوری پودر زیره، نمک و فلفل به میزان لازم، گشنیز تازه برای تزیین.

طرز تهیه: ابتدا روغن زیتون را در تابه‌ای روی حرارت متوسط گرم کنید. پیاز و سیر را تفت دهید تا نرم و شفاف شوند. سپس فلفل دلمه‌ای را اضافه کنید و کمی تفت دهید. نخود آبکش شده را به همراه زردچوبه، زیره، نمک و فلفل به تابه اضافه کرده و به خوبی مخلوط کنید تا نخود‌ها طعم دار شوند. در نهایت، اسفناج خرد شده را اضافه کنید و به هم بزنید تا نرم و کمی پخته شود. این اسکرامبل مقوی آماده است. برای سرو، آن را با گشنیز تازه تزیین کنید.

۲. اوتمیل شکلاتی با توت‌ها و مغزها: ترکیبی دلپذیر برای روده‌ای سالم و دردی کمتر

یک صبحانه‌ی دلپذیر و سرشار از فیبر که به رفع مشکلات گوارشی رایج در دوران قاعدگی کمک می‌کند.

جو دوسر: منبع غنی فیبر است که به تعادل فلور میکروبی روده کمک کرده و مشکلات گوارشی مانند نفخ، یبوست و اسهال را که در دوران پریودی شایع هستند، کاهش می‌دهد.

شکلات تلخ: با داشتن منیزیم، به آرامش عضلات و کاهش گرفتگی‌های شکمی کمک می‌کند و می‌تواند باعث بهبود خلق و خو نیز شود.

انواع توت‌ها (تمشک، توت فرنگی): سرشار از آنتی اکسیدان ها، ویتامین‌ها و فیبر هستند.

مغز‌ها (مانند گردو، بادام) و دانه‌ها (مانند دانه چیا): منابع عالی چربی‌های سالم امگا-۳، پروتئین و فیبر هستند که به کاهش التهاب و پایداری انرژی کمک می‌کنند.

مثال کاربردی: اگر هوس شکلات دارید و همزمان به دنبال یک صبحانه‌ی مقوی هستید که به مشکلات گوارشی شما کمک کند، این اوتمیل ترکیبی بی نظیر است.

مواد لازم و طرز تهیه:

مواد لازم: نصف فنجان جو دوسر، ۱ فنجان شیر (گیاهی یا حیوانی، یا مخلوطی از شیر و آب)، پودر کاکائو تلخ (به میزان دلخواه)، انواع توت‌ها (مانند تمشک یا توت فرنگی)، مغز‌ها و دانه‌ها (مانند دانه چیا، گردو، بادام) برای تزیین. برای تقویت خواص شیر، می‌توانید مواد دیگری را نیز به آن اضافه کنید.

طرز تهیه: جو دوسر، شیر و پودر کاکائو را در یک کاسه مناسب مایکروویو بریزید. به مدت ۲ دقیقه با حرارت بالا در مایکروویو قرار دهید (یا روی اجاق گاز با حرارت ملایم بپزید تا جو نرم شده و غلیظ شود). خوب هم بزنید. اوتمیل آماده شده را در ظرف سرو بریزید و روی آن را با توت‌های تازه، مغز‌ها و دانه‌های چیا تزیین کنید.

۳. نان تست چند غله با کره آجیل: منبع انرژی پایدار و ضد التهاب

این صبحانه‌ی ساده، اما پرخاصیت، چربی‌های سالم و پروتئین لازم برای مبارزه با التهاب و درد‌های قاعدگی را فراهم می‌کند.

کره آجیل (بادام زمینی، بادام درختی): منبع عالی پروتئین، فیبر و چربی‌های سالم است. سرشار از منیزیم، ویتامین B۶، ویتامین E و چربی‌های امگا-۳ است که همگی به کاهش التهاب بدن و تسکین درد‌های قاعدگی کمک می‌کنند.

نان چند غله: فیبر بالایی دارد و به پایداری قند خون کمک می‌کند.

مثال کاربردی: برای یک صبحانه‌ی سریع و در عین حال مغذی که شما را تا ناهار سیر نگه دارد و به کاهش گرفتگی‌های عضلانی کمک کند، این نان تست انتخابی عالی است.

مواد لازم: ۲ برش نان تست چند غله، ۱ قاشق غذاخوری کره آجیل دلخواه، عسل (اختیاری).

طرز تهیه: نان‌های چند غله را تست کنید. یک قاشق غذاخوری کره آجیل دلخواه (مانند کره بادام زمینی یا بادام درختی) را روی هر برش نان بمالید. می‌توانید برای طعم دلنشین‌تر و انرژی بیشتر، کمی عسل روی آن بریزید. (می توانید ساندویچ آماده شده را کمی در تابه گریل کنید تا کره آجیل کمی گرم شود و طعم آن بهتر شود.)

۴. نوشیدنی‌های تسکین دهنده: همدم‌های گرم و آرامش بخش

یک صبحانه‌ی کامل بدون یک نوشیدنی گرم، ناقص است. این نوشیدنی‌ها می‌توانند به آرامش بدن و کاهش علائم کمک کنند.

چای زنجبیل تسکین دهنده: با خاصیت ضد التهابی قوی، به کاهش گرفتگی عضلات و تسکین درد کمک می‌کند.

چای بابونه آرامش بخش: خواص آرام بخش طبیعی دارد و می‌تواند به کاهش استرس، اضطراب و بهبود کیفیت خواب کمک کند که همگی در دوران قاعدگی مهم هستند.

شکلات داغ بدون شکر: یک گزینه دلپذیر برای کنترل هوس‌های غذایی و تقویت خلق و خو، بدون اضافه کردن قند‌های مضر. منیزیم آن نیز به آرامش عضلات کمک می‌کند.

چای سبز نیروبخش: حاوی آنتی اکسیدان‌ها است و می‌تواند به تعادل هورمونی کمک کند. کافئین ملایم آن نیز بدون ایجاد بی قراری، انرژی بخش است.

چای نعناع خنک کننده: به تسکین نفخ و اسپاسم‌های گوارشی کمک می‌کند و احساس خنکی و سبکی می‌دهد.

مثال کاربردی: به جای قهوه‌های پرکافئین یا نوشیدنی‌های شیرین صنعتی، یکی از این دمنوش‌ها را به عنوان مکمل صبحانه تان انتخاب کنید تا هم هیدراته بمانید و هم از خواص درمانی آن‌ها بهره‌مند شوید.

نتیجه گیری

با انتخاب‌های غذایی هوشمندانه در وعده‌ی صبحانه، می‌توانید دوران پریودی را با درد کمتر، انرژی بیشتر و حال عمومی بهتر پشت سر بگذارید. این ۵ گزینه‌ی پیشنهادی، سرشار از مواد مغذی هستند که به طور خاص برای حمایت از بدن شما در این دوره طراحی شده‌اند. به یاد داشته باشید که گوش دادن به نیاز‌های بدن و مشورت با متخصص تغذیه، همیشه بهترین راه برای داشتن یک رژیم غذایی سالم و مؤثر است.