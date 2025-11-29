نبض خبر
گریه و پشیمانی آقای بازیگر مقابل دوست پسر سابق گوگوش
پس از احسان کرمی، رفیق او برزو ارجمند نیز در یک گفت و گو با رها اعتماد دوست پسر سابق گوگوش که دوباره در منوتو فعال شده، اشک ریخت و از خروج از ایران و آواره شدنش ابراز پشیمانی کرد. این بخش که مورد توجه قرار گرفته را میبینید.
برزو ارجمند رها اعتمادی
دلش واسه دستمزدهای مفت میلیاردی تنگ شده. مهران مدیری که دوباره اومد نشست سفره شما هم بیا بشین
در یک فضای رقابت محدود بعضی افراد که در استاندارد بین المللی خیلی هنرمند، وزشکار یا دانشکند قوی همنیستند وبه علت محدودیت فضا در ایران بسیار بیش از حقشان از نظر مالی، شهرت و غیره تأمین می شوند دلشون تنگ می شه نه برای ایران بلکه برای شرایطی - که تا حد زیادی بی دلیل و غیر منصفانه- در ایران داشته اند.