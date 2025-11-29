میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش فدراسیون ووشو به استعفای منصوریان

رییس فدراسیون ووشو گفت: استعفای الهه منصوریان بررسی می‌شود و در مورد آن تصمیم گیری خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۰۳
| |
5558 بازدید
|
۱

واکنش فدراسیون ووشو به استعفای منصوریان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امیر صدیقی در واکنش به استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری تیم ملی ساندای زنان ایران و اعلام آن از طریق صفحه اجتماعی خود، بیان کرد:

در حال حاضر در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان هستیم که در شهر تبریز در حال برگزاری است. ما هم از طریق فضای مجازی از این موضوع آگاه شدیم. البته قرارداد تمام سرمربیان تیم‌های ملی ساندای بزرگسالان تا پایان بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض بود.

او ادامه داد: خبر کناره‌گیری خانم منصوریان از سرمربیگری تیم ملی ساندای دختران را قطعا بررسی خواهیم کرد. فدراسیون جلسه‌ای را در این خصوص خواهد گذاشت و تصمیم گیری می‌کند و سپس نتیجه را اطلاع رسانی خواهد کرد. خانم منصوریان جزو قهرمانان و مربیان خوب و سرمایه‌های ووشوی ایران است و ما تلاش می‌کنیم که در کنار خانواده ووشو باشد.

صدیقی در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف نظر پیش آمده بود که منجر به استعفای الهه منصوریان شد؟ تصریح کرد: خیر، چیزی در این مورد اطلاعی ندارم.

رییس فدراسیون ووشو در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه الهه منصوریان قرارداد رسمی داشت و بهتر نبود استعفای خود را به صورت کتبی به فدراسیون تحویل می‌داد تا اینکه بخواهد از طریق فضای مجازی اعلام کند؟ تاکید کرد: به هر حال این اتفاق افتاده است. امیدواریم در آینده اتفاقات خوب و بهتری برای ووشوی ایران بیفتد. اتحاد و همدلی که در ووشو وجود دارد، امیدوارم باعث موفقیت‌های بیشتر در میادین بین‌المللی شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
الهه منصوریان ووشو فضای مجازی استعفا سرمربیگری ساندای
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویر جنجالی علی دایی و ساسی مانکن
ادعای بیرانوند درباره ترس از فضای مجازی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
گودرز اقایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
1
پاسخ
من فکر کنم نبود امکانات و حمایت هیت فدراسیون ورزشی باعث شده این قهرمان ارزنده از سرمربیگری تیم ملی کناره گیری نمایید. ایشون با تجربیات بالاییی که در پیش دارند . اگر هدایت تیم ملی عربستان رتبه عهده بگیرد . بدون شک یکی از مربیانی خواهد بود . که در سطح دنیا می‌تونه تیم ملی عربستان را به سطح قهرمانی بکشاند . من فکر کنم امکاناتی که عربستان از لحاظ مالی و مادی به عهده دارد در هیچ کشور دیگر نخواهد داشت
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dLj
tabnak.ir/005dLj