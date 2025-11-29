توقیف ۲ شناور حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ علی سالمیزاده، دادستان عمومی و انقلاب کیش اظهار کرد: با توجه به تشکیل قرارگاه دریایی مقابله با قاچاق سوخت در خلیج فارس و به دستور مقام قضایی، مأموران پس از شناسایی ۲ فروند شناور حامل سوخت قاچاق در آبهای خلیج فارس، نسبت به توقیف آنها اقدام کردند.
دادستان کیش در ادامه افزود: در بازرسی از این شناورها ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.
سالمیزاده تصریح کرد: قاچاقچیان قصد داشتند با ایجاد تغییر در ساختار این شناورها و تعبیه مخزن اضافه در عرشه، محمولههای سوخت را به خارج از کشور منتقل کنند که خوشبختانه با هوشیاری مأموران، شناورهای مورد نظر، شناسایی و توقیف شدند.
دادستان کیش همچنین تأکید کرد: برخورد و مقابله با قاچاقچیان سوخت به صورت قاطع و بی امان ادامه خواهد داشت.
سالمیزاده خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سازمانیافته سوخت از اولویتهای دادگستری هرمزگان به منظور حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است که این مهم با تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت و از طریق کارآمدسازی نظارتها و تشدید برخورد با متخلفین پیگیری میشود.