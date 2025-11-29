میلی صفحه خبر لوگو بالا
علی صبوری بازداشت شد

۷ نفر از عوامل برنامه غیر اخلاقی نصف شب که در بستر فضای مجازی و با حضور تماشاگران در استودیو تولید و پخش می‌شود با دستور مقام قضایی بازداشت شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد. مجری این برنامه که در برگیرنده محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی است و خود را سازنده و میزبان معرفی می‌کند در پی این اتفاق با دستور مقام قضایی بازداشت شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۶۲
| |
5759 بازدید
|
۱

علی صبوری بازداشت شد

به گزارش تابناک به نقل از  مرکز رسانه قوه قضاییه؛ چندی است تولید یک برنامه با محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در بستر فضای مجازی اغاز شده است.

این برنامه که با حضور تماشاگران و تماشاچی برگزار می‌شوند برنامه تعاملی بین مجری و تماشاگران محسوب شده و تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در ان برای دیده شدن صورت میگیرد.

در همین رابطه ۷ نفر از عوامل برنامه‌ای که با شرایط مورد اشاره تولید و پخش می‌شود بازداشت شده‌اند. مجری این برنامه با تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی است پس از تولید چند قسمت از برنامه خود و بارگزاری آن در فضای مجازی بازداشت شده و به بازپرس پرونده معرفی شده است.

پس از تشکیل پرونده قضایی برای عوامل مورد اشاره ضمن توقف برنامه مورد اشاره، بازپرس پرونده برخی عوامل را با صدور قرار وثیقه مناسب تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه آزاد کرده، اما برخی عوامل دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

بازداشت غیراخلاقی تماشاگران فضای مجازی علی صبوری نصف شب
