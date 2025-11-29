بازار طلا، سکه و ارز در هفته جدید وارد فاز نوسانی جدیدی میشود، در حالی که قیمت دلار در آستانه 114 هزار تومان و طلا در مرز 4230 دلار تثبیت شده است. کارشناسان پیشبینی میکنند که نوسانات در هفته دوم آذرماه ادامهدار باشد، با چشمانداز صعودی آرام برای طلا و سکه و فشار بر دلار در محدوده 113 هزار تا 114 هزار تومان.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، بازار طلا، سکه و ارز در حالی وارد هفته جدید میشود که نوسانات بازارهای جهانی و داخلی همچنان بر قیمتها تأثیرگذار است. در هفته گذشته، قیمت دلار و طلا تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار گرفتند و نوسانات قابل توجهی را تجربه کردند.
در این میان، طلای جهانی با فتح کانال 4200 دلاری در روز گذشته، سطح 4230 دلار را ثبت کرد. در همین حال، به دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی، پیشبینی میشود که قیمت اونس طلا در روز یکشنبه ثابت بماند. از سوی دیگر، قیمت دلار در کف کانال 114 هزار تومان به معاملات پایان داد و روندی صعودی را در آستانه هفته جدید به ثبت رساند.
نوسانات دلار: فشار عوامل بنیادی و سیاسی
قیمت دلار در هفته اول آذرماه عمدتاً در کانال 113 هزار تومان نوسان داشت و تنها در آخرین روز معاملاتی به 114 هزار تومان نزدیک شد. این تغییرات قیمتی به وضوح نشاندهنده تأثیر عوامل بنیادی و انتظارات تورمی در بازار ارز است. افزایش تقاضا در روزهای پایانی هفته، همراه با تشدید اثرات سیاسی، باعث رشد قیمت دلار شد.
به این ترتیب، روند بازار ارز همچنان تحت تأثیر انتظارات تورمی و نگرانیها در خصوص تحولات سیاسی قرار دارد. این موضوع بیانگر احتمال تداوم نوسانات در کانال 113 تا 114 هزار تومان در هفتههای آینده است. از سوی دیگر، افزایش ریسکهای سیاسی و تحریمهای جدید نیز به طور مستقیم بر رفتار معاملهگران تأثیر گذاشته و تقاضای احتیاطی را در بازار افزایش داده است.
نوسانات قیمت طلا و سکه: عوامل جهانی و داخلی در حرکتهای بازار
بازار طلا و سکه نیز در هفته گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد. قیمت طلای 18 عیار در روز پنجشنبه با افزایش نسبی به کانال 11 میلیون و 500 هزار تومان رسید، اما در نهایت در نزدیکی سطح 11 میلیون و 400 هزار تومان بسته شد. طلای آبشده نیز به رغم افزایشهای اولیه، نتواست از مرز 50 میلیون تومان عبور کند و در سقف کانال 49 میلیون تومان تثبیت شد. سکه امامی نیز در کانال 119 میلیون تومان به معامله رسید و در نهایت در نرخ 118 میلیون و 900 هزار تومان بسته شد. این نوسانات در بازار طلا و سکه عمدتاً تحت تأثیر تغییرات اونس جهانی طلا و روند صعودی نرخ دلار بود.
یکی از عوامل تأثیرگذار در بازار طلا، «اثر فصلی پایان سال» است که به ویژه در ماههای پایانی سال و در آستانه سال نو خود را در بازار داخلی نشان میدهد. این روند معمولاً با افزایش تقاضا برای خرید طلا در سطح جهانی همراه است و بر قیمتها در بازار داخلی نیز تأثیر میگذارد. در کنار این، تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و عدم اطمینانهای سیاسی نیز بهعنوان عوامل مهم بر روند قیمت طلا تأثیرگذار بودهاند. تحلیلگران معتقدند که در هفتههای آینده، بازار طلا تحت تأثیر همین عوامل، به ویژه افزایش تقاضای سرمایهای و تقاضای فصلی، نوسانات بیشتری را تجربه خواهد کرد.
چشمانداز بازار در هفته دوم آذر: پیشبینی روندهای قیمتی
کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار، با توجه به روندهای فعلی، پیشبینی میکنند که قیمت دلار در هفته دوم آذر همچنان در محدوده 113 هزار تا 114 هزار تومان نوسان داشته باشد. این پیشبینی مبتنی بر استمرار عرضه مناسب بازارساز، ثبات نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی داخلی، و کنترل جریان نقدی در بازارهای همسایه است. در صورت عدم بروز تحولات سیاسی منفی جدید و ادامه مدیریت عرضه در بازار، قیمت دلار احتمالاً در این بازه باقی خواهد ماند.
در بازار طلا، با توجه به تثبیت اونس جهانی بالای 4100 دلار و رسیدن آن به کانال 4200 دلار، قیمت طلای 18 عیار پیشبینی میشود که در بازه 11 میلیون و 500 هزار تا 11 میلیون و 600 هزار تومان نوسان داشته باشد. همچنین، پیشبینیها برای قیمت سکه امامی نیز در محدوده 119 تا 119 میلیون و 800 هزار تومان است. این پیشبینیها حاکی از یک روند صعودی آرام در بازار طلا و سکه است که بیشتر تحت تأثیر تقاضای سرمایهای و عوامل جهانی خواهد بود.
بازار طلا، سکه و ارز در هفته دوم آذرماه همچنان تحت تأثیر نوسانات جهانی و داخلی قرار دارد. پیشبینیها نشاندهنده ادامه نوسانات در محدودههای فعلی قیمتها است و در صورت عدم تغییرات قابل توجه در فضای سیاسی و اقتصادی، بازار احتمالاً روندی آرام و با شیب کمشتاب را تجربه خواهد کرد. با این حال، عواملی نظیر افزایش تقاضای فصلی، اثرات سیاسی و تحولات جهانی میتوانند نقش تعیینکنندهای در شکلگیری روندهای آتی بازار ایفا کنند.
نوسان قیمت دلار آزاد در کانال 114 هزار تومان
روز پنجشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 20 تومانی در نرخ 114 هزار و 200 تومان بازگشایی کرد و بین پله دوم و سوم این کانال در معامله بود و در نرخ 114 هزار و 10 تومان بسته شد.
طبق تحلیلهای فنی اخیر، دلار آزاد در کوتاهمدت در محدوده حساس و نوسانی قرار دارد. این ارز در حال حاضر با کف حمایتی 113 هزار و 500 تومان در تماس است که در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش بیشتر تا 113 هزار تومان و حتی 112 هزار و 500 تومان وجود دارد. اما در صورتی که دلار موفق به حفظ این محدوده حمایتی شود، میتواند دوباره به سمت کانال 114 هزار تومان حرکت کند و حتی احتمال تست مجدد مرز 114 هزار و 500 تومان وجود دارد.
در شرایط فعلی، تحلیلگران فنی بر این باورند که حرکت دلار آزاد در این هفته به شدت وابسته به واکنش به سطوح حمایتی و مقاومتی خواهد بود. مقاومت اصلی در محدوده 114 هزار و 500 تومان قرار دارد و چنانچه قیمت از این نقطه عبور کند، احتمال رسیدن به 115 هزار تومان افزایش مییابد. بنابراین، روند کوتاهمدت به شدت وابسته به چگونگی برخورد با این سطوح کلیدی خواهد بود.
در صورتی که قیمت دلار نتواند از مرز مقاومتی 114 هزار و 500 تومان عبور کند، ممکن است نوسانات کاهشی در پیش داشته باشیم. تحلیلگران انتظار دارند که دلار آزاد در این شرایط، تحت فشار فروش قرار گیرد و احتمال بازگشت به سطح حمایتی 113 هزار تومان وجود دارد. به طور کلی، پیشبینیها نشان میدهند که روند حرکت دلار در کوتاهمدت به شدت تحت تاثیر اخبار و تغییرات اقتصادی خواهد بود.
طلای آبشده در مرز 50 میلیون تومان
قیمت طلای جهانی روز گذشته بین محدوده 4157 دلار و 4231 دلار در معامله بود و در نهایت در نرخ 4230 دلار به تعطیلات آخر هفته جهانی رفت و امروز و فردا در این نرخ ثابت خواهد بود.
روز پنجشنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت 240 هزار تومانی در نرخ 49 میلیون و 880 هزار تومان بازگشایی کرد و در ابتدا تا نرخ 49 میلیون و 935 هزار تومان افزایش یافت و با مقاومت از این مرز عقب نشست و در پایان روی رقم 49 میلیون و 740 هزار تومان معاملات به پایان برد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 49 میلیون و 560 هزار تومان قرار دارد.
براساس تحلیلهای فنی موجود، طلای آبشده در کوتاهمدت در یک مسیر نوسانی قرار دارد و در حال حاضر در نزدیکی مرزهای کلیدی مقاومت و حمایت است. سطح حمایتی مهمی که در حال حاضر برای این فلز گرانبها قابل توجه است، 49 میلیون و 300 هزار تومان بهعنوان کف قیمتی کوتاهمدت شناخته میشود. در صورت شکست این سطح، ممکن است شاهد افت بیشتر قیمتها تا حدود 49 میلیون تومان باشیم. با این حال، در صورتی که این سطح حمایتی حفظ شود، امکان برگشت قیمتها به سمت مقاومتهای بالاتر وجود دارد.
مقاومت اصلی که میتواند چالشبرانگیز باشد، سطح 50 میلیون تومان است. در صورتی که طلای آبشده توانایی عبور از این سطح را پیدا کند، احتمالاً به سمت 50 میلیون و 500 هزار تومان حرکت خواهد کرد. این نقطه بهعنوان یک مقاومت قوی شناخته میشود و در صورت شکست آن، قیمتها میتوانند به سمت مرزهای بالاتر حرکت کنند. اما اگر قیمت نتواند از این مقاومت عبور کند، احتمال ادامه روند نزولی تا سطوح حمایتی پایینتر وجود دارد.
در شرایط کنونی، تحلیلگران فنی معتقدند که بازار طلای آبشده تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی قرار دارد و هرگونه تغییر در این متغیرها میتواند تاثیر زیادی بر روند قیمتها بگذارد. بنابراین، روند کوتاهمدت در این بازار به شدت وابسته به واکنشها به سطوح حمایتی و مقاومتی خواهد بود.
طلای 18 عیار درمیانه کانال 11 میلیون تومان
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت 54 هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ 11 میلیون و 514 هزار تومان استارت زد و با افزایش به 11 میلیون و 527 هزار تومان رسید و در نهایت در نرخ 11 میلیون و 473 هزار تومان بسته شد. طلای 18 عیار در لحظه نگارش این گزارش درنرخ 11 میلیون و 441 هزار تومان قرار دارد.
تحلیلگران فنی بازار طلا پیشبینی میکنند که طلای 18 عیار در کوتاهمدت در یک روند نوسانی و حساس قرار دارد. در حال حاضر، سطح حمایتی مهم برای این فلز گرانبها در محدوده 11 میلیون و 300 هزار تومان قرار دارد. در صورتی که این سطح حفظ شود، احتمال برگشت قیمتها به سمت بالاترین نقاط قیمتی وجود دارد. با این حال، در صورت شکست این سطح حمایتی، احتمال کاهش قیمتها تا 11 میلیون تومان و حتی 10 میلیون و 800 هزار تومان نیز مطرح خواهد بود.
مقاومت فعلی که میتواند مانعی برای ادامه رشد قیمتها باشد، در حوالی 11 میلیون و 600 هزار تومان قرار دارد. اگر قیمت طلای 18 عیار از این سطح عبور کند، احتمال افزایش قیمتها تا 11 میلیون و 800 هزار تومان و حتی 12 میلیون تومان وجود دارد. اما اگر نتواند از این مرز مقاومتی عبور کند، نوسانات کاهشی تا سطوح پایینتر محتمل خواهد بود.
در مجموع، تحلیلگران فنی معتقدند که بازار طلا در کوتاهمدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی و شرایط جهانی قرار خواهد داشت. بنابراین، روند حرکتی قیمتها بستگی زیادی به نحوه واکنش به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت خواهد داشت.
پیشبینی قیمت سکه امامی: مسیر نوسانی با چشماندازهای حمایتی و مقاومتی
قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ مثبت 300 هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ 119 میلیون و 200 هزار تومان آغاز کرد و با افزایش به قیمت 119 میلیون و 400 هزار تومان رسید و در ساعت پایانی معاملات به کانال قبل برگشت و در نرخ 118 میلیون و 900 هزار تومان معاملات را به پایان برد. سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 118 میلیون و 600 هزار تومان قرار دارد.
براساس تحلیلهای فنی و پیشبینیهای معاملهگران، سکه امامی در کوتاهمدت در یک وضعیت نوسانی قرار دارد و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی قرار گرفته است. در حال حاضر، سطح حمایتی مهم برای سکه امامی در حوالی 118 میلیون تومان است. چنانچه قیمت این فلز گرانبها موفق به حفظ این سطح شود، احتمال بازگشت آن به محدوده 119 میلیون تومان و حتی 119 میلیون و 500 هزار تومان وجود دارد. اما در صورت شکست این سطح حمایتی، احتمال کاهش قیمتها به سمت 117 میلیون و 500 هزار تومان نیز قابل پیشبینی است.
مقاومت فعلی که میتواند چالشبرانگیز باشد، در محدوده 119 میلیون و 400 هزار تومان قرار دارد. اگر سکه امامی قادر به عبور از این سطح مقاومتی باشد، احتمال ادامه رشد تا 120 میلیون تومان وجود دارد. در غیر این صورت، فشار فروش میتواند موجب برگشت قیمتها به سطوح پایینتر و آزمایش مجدد سطح حمایتی 118 میلیون تومان شود.
تحلیلگران فنی معتقدند که بازار سکه امامی در کوتاهمدت تحت تاثیر اخبار اقتصادی و تحولات بازار طلا قرار دارد. بنابراین، روند حرکتی قیمت سکه امامی به شدت به واکنش به سطوح حمایتی و مقاومتی خواهد بست.
قیمت نیمسکه معاملات خود را با گپ مثبت 400 هزار تومانی در نرخ 61 میلیون و 800 هزار تومان استارت زد و در ابتدا 100 هزار تومان افزایش یافت و در همین نرخ در معامله بود و سپس با کاهش به 61 میلیون و 500 هزار تومان رسید.
قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ مثبت 500 هزار تومانی در نرخ 35 میلیون و 700 هزار تومان استارت زد و در نرخ 35 میلیون و 200 هزار تومان بسته شد.
هر سکه گرمی معاملات خود را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ 17 میلیون و 200 هزار تومان استارت زد و در همین نرخ بسته شد.