سود خرید خودروهای وارداتی چقدر است؟

سامانه یکپارچه بار دیگر عرضه خودروهای وارداتی را آغاز کرد؛ مرحله‌ای که در آن هفت مدل جدید با قیمت‌هایی میان حدود دو تا چهار میلیارد تومان در دسترس خریداران قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۳۳
| |
6 بازدید
سود خرید خودروهای وارداتی چقدر است؟

طبق اطلاعیه جدید سامانه، مهلت وکالتی‌کردن حساب بانکی تا دوشنبه ۱۰ آذر تمدید شده و واجدان شرایط می‌توانند از ۱۰ تا ۱۵ آذر دو اولویت خرید خود را انتخاب کنند. با انتشار این قیمت‌ها، پرسش اصلی متقاضیان بار دیگر تکرار شد؛ اختلاف نرخ میان سامانه و بازار آزاد چقدر است و ثبت‌نام در این طرح چه میزان سود به همراه دارد؟

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ بررسی ارقام فعلی نشان می‌دهد که در این مرحله، کیا اسپورتیج لانگ و هیوندای توسان لانگ بیشترین حاشیه سود را برای خریداران ایجاد می‌کنند و پس از آن تویوتا کرولا کراس هیبرید قرار دارد. در بخش خودروهای اقتصادی‌تر نیز، هیوندای النترا و کیا K3 همچنان سود قابل‌توجهی دارند.

کره‌ای‌ها همچنان صدرنشین

در میان گزینه‌ها، کیا اسپورتیج لانگ بیشترین جذابیت را به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت بازار و سامانه برای متقاضیان ایجاد کرده است. این کراس‌اوور کره‌ای با موتور ۱.۶ لیتری توربو، در بازار آزاد حدود ۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود، اما در سامانه یکپارچه با قیمت ۴ میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان عرضه شده است؛ اختلافی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان.

هیوندای توسان لانگ نیز شرایط مشابهی دارد. این کراس‌اوور دو لیتری، از محبوب‌ترین وارداتی‌های بازار به شمار می‌رود و در بازار حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، اما قیمت ثبت‌نامی آن در سامانه ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعلام شده است؛ یعنی سود احتمالی برای خریدار حدود ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان است.

در میان گزینه‌ها تویوتا کرولا کراس هیبرید قرار دارد؛ کراس‌اووری ژاپنی و کم‌مصرف با پیشرانه ۱.۸ لیتری هیبریدی. قیمت این خودرو در بازار آزاد حدود ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است، اما در سامانه با رقم ۳ میلیارد و 200 میلیون تومان عرضه شده است؛ اختلاف قیمتی برابر با ۱ میلیارد و 900 میلیون تومان.

سوزوکی جیمنی سه‌در دنده‌ای که در آخرین لحظات به لیست اضافه شد، با موتور ۱.۵ لیتری خود همچنان محبوب آفرودبازهاست. این خودرو در بازار آزاد ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، اما در سامانه با رقم ۲ میلیارد و ۸۹۷ میلیون تومان عرضه شده؛ یعنی حدود ۵۰۳ میلیون تومان حاشیه سود.

یکی دیگر از گزینه‌های کمتر شناخته‌شده، نبکا پلاگین هیبرید است؛ خودرویی با پیشرانه هیبریدی قابل شارژ که در بازار حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده، اما در سامانه ۳ میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. سود احتمالی ثبت‌نام این خودرو حدود ۸۹۷ میلیون تومان برآورد می‌شود.

هیوندای النترا ۱.۵ لیتری نسخه‌ای اقتصادی با موتور چهارسیلندر کم‌مصرف است که در سامانه ۲ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان قیمت خورده و در بازار آزاد حدود ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود؛ یعنی اختلافی نزدیک به ۹۶۰ میلیون تومان.

در نهایت، کیا K3 با قیمت ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان در سامانه حضور دارد و در بازار آزاد حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. سود احتمالی خریدار این خودرو نزدیک به ۶۱۰ میلیون تومان است.

 

