میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جاکفشی؛ عامل قتل نوعروس فرهاد!

‌ احساس کردم هدیه دیگر تکان نمی‌خورد. دستم را که برداشتم متوجه شدم او نفس نمی‌کشد.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۲۷
| |
822 بازدید
جاکفشی؛ عامل قتل نوعروس فرهاد!

 اوایل فروردین ماه همین امسال بود که مرد جوانی به نام فرهاد سراسیمه و نگران با اورژانس تماس گرفت و گفت:«همسرم در خانه تنها بود و زمانی که من سر رسیدم دیدم که بی‌حال روی زمین افتاده است. می‌دانستم که او در حال تمیز کردن خانه است و حدس می‌زنم از روی چهارپایه زمین خورده باشد.»

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ در این فاصله هیچ فرد دیگری وارد خانه هدیه نشده بود. بنابراین نوک پیکان به سمت فرهاد چرخید و او تحت بازجویی قرار گرفت. متهم در ابتدا گفت: «من هیچ اطلاعی از نحوه مرگ همسرم ندارم.روز حادثه برای قرار کاری که با همکارم داشتم به نزدیکی اتوبان همت رفتم. در این فاصله هدیه قصد نظافت خانه را داشت چون پیش از عید فرصت نکرده بود کارهای خانه تکانی را تمام کند. من وقتی برگشتم با پیکر او مواجه شدم که وسط هال خانه‌مان افتاده بود.»


با این تماس امدادگران اورژانس خیلی سریع از راه رسیدند و وارد خانه زن جوان به نام هدیه شدند که در یک آپارتمان مسکونی واقع در جنت‌آباد تهران بود اما همان معاینه ابتدایی کافی بود تا مرگ هدیه تائید شود. به این ترتیب با اعلام مرگ مشکوک هدیه رسیدگی به موضوع وارد فاز جنایی شد و جسد با دستور بازپرس جنایی به سردخانه پزشکی قانونی منتقل شد تا علت تامه فوت مشخص شود.

 
 بررسی دوربین‌های مدار بسته

پزشکان پزشکی قانونی بعد از معاینه دقیق جسد و انجام آزمایشات و معاینات لازم اعلام کردند که علت مرگ نوعروس جوان که کمتر از یک سال از عروسی او و فرهاد می‌گذشت خفگی ناشی از انسداد راه تنفسی است.بازپرس جنایی در اولین قدم از تحقیقات دستور بازبینی دوربین‌های مدار بسته اطراف محل زندگی نوعروس را صادر کرد. در تصاویر به دست آمده دیده می‌شد که ساعتی قبل از اینکه شوهر هدیه با اورژانس تماس بگیرد؛ این مرد جوان یک بار از خانه خارج شده و سپس دوباره وارد خانه شده است.

فرهاد که در ابتدا سعی داشت با ساختن سناریوی مرگ همسرش را یک اتفاق جلوه دهد اما زمانی که در برابر سوالات فنی و بازجویی‌های تخصصی قرار گرفت راهی برای فرار از حقیقت مقابل خود ندید و لب به اعتراف باز کرد.فرهاد در اولین اظهارات خود اقرار کرد که در جریان درگیری با همسرش دهان او را گرفته  که همین اقدامش منجر به خفگی نوعروس شده بود.

 
   همسرکشی به خاطر جاکفشی

متهم در اقاریر ابتدایی خود در مورد قتل همسرش گفت:«حدودا 9 ماه بود که با هدیه ازدواج کرده بودم. همسرم کارمند بانک بود اما من شغل آزاد داشتم. در این مدت که با همدیگر زندگی مشترک خود را آغاز کرده بودیم مشکل جدی‌ای نداشتیم تا اینکه از مدتی پیش از عید چند بار به خاطر خرید یک جاکفشی با همدیگر جر و بحثمان شد.»

 

متهم ادامه داد:«هدیه یک جاکفشی بزرگ دیده بود که روی آن آینه قدی داشت و اصرار داشت که آن را خریداری کنیم. اما من می‌گفتم این جاکفشی با این ابعاد اصلا برای ما دو نفر ضروری نیست. همسرم دوست داشت که آن را برای عید نوروز خریداری کرده و به خانه‌مان بیاوریم اما مخالفت‌های من باعث شد که قبل از عید جاکفشی را نخریم.»

 

متهم ادامه داد:«بالاخره نوروز فرا رسید و من و همسرم در اولین عید نوروز بعد از ازدواجمان حدود دو هفته‌ای به سفر رفتیم. در آن مدت خیلی به ما خوش گذشت و خاطرات خوبی در روزهای خوش سفر برایمان رقم خورد. ما هیچ بحث و کدورتی با هم نداشتیم تا اینکه بعد از نوروز دوباره حرف جاکفشی به میان آمد.»

 

متهم در مورد روز حادثه گفت:«چند روزی بود که هدیه باز هم به خاطر خرید همان جاکفشی با من جر و بحث را شروع کرده بود. او می‌گفت که تو نگذاشتی من قبل از عید وسیله‌ای را که دوست داشتم برای خانه‌مان بخرم اما من می‌گفتم موافق خرید این جاکفشی نیستم چون ما به آن نیازی نداریم.

 

هر چه با همدیگر بحث می‌کردیم به نتیجه‌ای نمی‌رسیدیم و در واقع نه من می‌توانستم همسرم را قانع کنم و نه او می‌توانست من را متقاعد کنم که آن جاکفشی را بخریم تا اینکه روز حادثه سر ظهر بود و هر دو خانه بودیم که باز هم هدیه حرف جاکفشی را به میان کشید و من هم باز به او گفتم که اصلا موافق خرید آن نیستم. بگومگوی من و همسرم به خاطر آن جاکفشی بالا گرفت تا حدی که صدای هدیه بالا رفت. من اصلا دلم نمی‌خواست همسایه‌ها متوجه جر و بحث ما شوند و دوست نداشتم صدایی از خانه‌مان بیرون برود برای همین جلوی دهان همسرم را گرفتم که ناگهان دیدم او نفس نمی‌کشد.»

 

با اقرار صریح متهم، بازسازی صحنه قتل توسط او در برابر ماموران قضایی و انتظامی انجام شد. به این ترتیب بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای جنایی تهران، پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و متهم برای دفاع از خود در برابر اتهام مباشرت در قتل عمدی همسرش پای میز محاکمه رفت.

 
   در دادگاه

در ابتدای جلسه رسیدگی پدر و مادر هدیه که با چشم گریان در دادگاه حاضر شده بودند تقاضای قصاص تازه داماد خود را کردند و گفتند که از خون دخترشان نمی‌گذرند چون کمتر از یک سال بود وارد خانه فرهاد شده و به خاطر هیچ و پوچ به دست شوهرش به قتل رسیده بود.

 

سپس نوبت به فرهاد رسید که در برابر اتهام قتل عمدی از خود دفاع کند. او گفت:«من عاشق همسرم بودم و اصلا نمی‌خواستم او را به قتل برسانم. من فکرش را هم نمی‌کردم پایان مشاجره ما به مرگ همسرم ختم شود و قصد کشتن او را نداشتم.»

 

متهم در مورد نحوه قتل توضیح داد:«مشاجره لفظی ما به خاطر اختلاف سلیقه بر سر خرید یک جاکفشی اتفاق افتاد.آن روز وقتی همسرم احساس کرد نمی‌تواند من را قانع کند صدایش را بالا برد و من از ترس آبروی جفتمان جلوی همسایه‌ها، دهان او را گرفتم تا سر و صدایمان بیرون نرود. هدیه مقاومت می‌کرد و می‌خواست دستم را عقب بزند و در همین تقلایش هر دو با هم زمین خوردیم اما من که در آن شرایط عصبانی بودم با خشمی که در وجودم بود همچنان برای نگه داشتن دهانش مقاومت کردم.

 

چند دقیقه بعد احساس کردم هدیه دیگر تکان نمی‌خورد. دستم را که برداشتم متوجه شدم او نفس نمی‌کشد. روی زمین افتاده بود و حرکت نمی‌کرد. من خیلی ترسیده بودم. دست و پایم را گم کرده بودم و از شدت اضطراب از خانه بیرون زدم تا نزدیکی اتوبان همت رفتم اما عذاب وجدان باعث شد بالای سر جسد همسرم برگشتم. می‌ترسیدم گرفتار شوم برای همین سناریویی ساخته و پرداخته کردم و گفتم همسرم موقع کار در خانه زمین خورده است.»

متهم در دفاع آخر گفت:«از پدر و مادر همسرم تقاضا دارم من را ببخشند. از این اتفاقی که افتاده خیلی پشیمانم.»

قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم برای صدور رای وارد شور شدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل قتل نوعروس جنایت اختلاف دعوای زن و شوهر خبر فوری خفگی مشاجره
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نوعروس جوان با شلیک گلوله کشته شد
زن خشمگین: خودرو را بر سر شوهر کوبید
مشاجره بر سر گوشی، پایان تلخ یک زندگی!
قتل زن روستایی در سایه اختلاف خانوادگی
مشاجره راننده تاکسی و دختر مسافر منجر به قتل شد
جزئیات تازه از قتل جوان ۱۸ ساله در مشاجره خونین
قتل برادرزن به خاطر اختلاف خانوادگی
قتل زن روستایی در سایه اختلاف خانوادگی
داماد ۱۸ ساله همسرش را با سم کشاورزی کشت
جنایت بعد از جشن تولد!
قتل گردشگر عراقی در رامسر
قتل مرد میانسال هرمزگانی توسط دوستش
قتل همخانه ای به خاطر اختلاف
معمای ۷ ساله قتل نوعروس
سکوت قاتل مادر و فرزند در دادگاه
همسرکشی در مسیر عروسی
اختلاف ملکی با جنایت پایان یافت
کودک ۶ساله آمریکایی به ضرب گلوله کشته شد
مشاجره ۲ دانش‌آموز در بابل به قتل منجر شد
قتل، پایان تلخ اختلاف ملکی!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۰۵ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dKV
tabnak.ir/005dKV