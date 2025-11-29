مینی‌سریال هشت‌قسمتی همه‌اش تقصیر اوست (زن) | All Her Fault که اقتباسی از رمانی به قلم آندریا ماراست، ماه گذشته به‌صورت یکجا منتشر شد. All Her Fault با واکنش عمدتاً مثبت منتقدان روبه‌رو شد و بازی اسنوک در آن به‌طور ویژه مورد تحسین قرار گرفت. سریال داستانی پرتعلیق و احساسی ارائه می‌دهد که بیننده را مدام وادار می‌کند واقعیت را از خیال جدا کند. این سریال با روزی کاملاً معمولی آغاز می‌شود که ناگهان به کابوسی تمام‌عیار بدل می‌شود. در این ویدیو ایمان عبدلی و المیرا فلاحیان در گفت‌وگویی داغ و جذاب به سراغ ابعاد متفاوت All Her Fault رفته‌اند.