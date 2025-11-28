شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!

ایران اینترنشنال مدعی شده است که «دولت آمریکا در پاسخ به درخواست مسعود پزشکیان از عربستان برای میانجیگری با هدف ازسرگیری مذاکره با آمریکا، یکبار دیگر بر شرایط سهگانه خود (کنار گذاشتن غنیسازی در خاک ایران بهطورکامل، عدم حمایت از محورمقاومت و محدودیت برنامه موشکی) برای گفتوگو با ایران تاکید کردهاست».
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، حضرت آیتالله العظمی خامنهای روز پنج شنبه ۶ آذرماه در گفتگویی با مردم درباره مسائل روز کشور، منطقه و جهان فرمودند: البته شایعاتی درست میکنند که دولت ایران به واسطه فلان کشور به آمریکا پیغام فرستاده است که این، دروغ محض است و چنین چیزی حتماً وجود نداشت.
سخنان مقام معظم رهبری اشاره به ادعای ارسال نامه از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی پیش از سفر وی به آمریکا دارد.
به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه سهشنبه ۲۷ آبان در کاخ سفید و در حضور «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی که به واشنگتن سفر کرده است، گفت: «فکر میکنم ما در از بین بردن ظرفیت هستهای ایران کار بزرگی انجام دادهایم.»
ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی درباره ایران مدعی شد: «فکر میکنم آنها بهشدت خواهان دستیابی به توافق هستند. من کاملاً مایل به آن هستم و ما با آنها در حال گفتوگو هستیم و یک روند را آغاز کردهایم، و خوب خواهد بود اگر توافقی با ایران حاصل شود.»
بن سلمان هم در این خصوص گفت: «ما تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافق بین ایالات متحده آمریکا و ایران انجام خواهیم داد و معتقدیم که داشتن یک توافق خوب برای آینده ما نیز خوب است و ایران نیز خواستار توافق است.»
در این راستا، روزنامه لبنانی «الاخبار» به نقل از منابع غربی مدعی شده بود که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، مجوز گرفته است تا گفتوگوهایی را برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا به منظور دستیابی به توافق بین دو طرف و رسیدن به راهحلی برای نقاط اختلافی در مذاکرات دو جانبه مدیریت کند.
این منابع گفتند که بن سلمان به رئیسجمهور آمریکا گفته است که چنین توافقی برای تضمین ثبات در کل خاورمیانه ضروری است. بن سلمان همچنین نگرانی خود را از اینکه کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ممکن است تلاش برای این توافق را مختل کند و به تشدید تنش علیه ایران دست بزند، ابراز کرده است.
به ادعای این گزارش، طرف سعودی پس از پایان سفر بن سلمان به کاخ سفید با ایرانیها تماس گرفته و با آنها بر سر برگزاری یک نشست فوری در سطح بالا طی ۲۴ ساعت آینده در پاریس بین مقامات سعودی و ایرانی توافق کرده است.
این منابع گفتند که بن سلمان در آخرین نشست خود با علی لاریجانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در ریاض، از موضع تهران در قبال ابتکار سعودی در قبال آمریکاییها در مورد توافق با ایران پرسیده بود و لاریجانی پاسخ مثبتی به او داده بود. بنا بر اعلام این منابع، لاریجانی در عین حال تاکید کرده بود که تهران به ویژه پس از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه آن در ژوئن گذشته، قصد دادن امتیاز به طرف مقابل را ندارد.
بر اساس این گزارش، طرف سعودی همچنین با آمریکاییها در مورد اهمیت تفاهم با ایران صحبت و تاکید کرده که این توافق به آشتی با یمن نیز کمک کند. البته این مذاکرات مورد اعتراض تیم آمریکایی حامی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
این منابع گفتند که این اولین بار است که عربستان سعودی در برابر آمریکاییها، نگرانی خود را از ماجراجویی احتمالی رژیم صهیونیستی برای از بین بردن فرصتهای صلح در منطقه را ابراز و تاکید کرده که ثبات در خاورمیانه بدون تفاهم با ایران نمیتواند مستحکم باشد.
این رسانه لبنانی اضافه کرده که حضور عباس عراقچی در فرانسه هم بیارتباط با این مسئله نیست و وزیر خارجه ایران قرار است در سفر خود به پاریس با مقامهای عالیرتبه سعودی ملاقات کند و در صورت موفقیتآمیز بودن این جلسه، تماسهای ریاض برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن شدت خواهد یافت.
این ادعا چند روز بعد از سفر محمدبنسلمان به واشنگتن و دیدار او با دونالد ترامپ مطرح شده است؛ سفری که گمانهزنیها در خصوص احتمال شکلگیری مذاکره ایران و ایالات متحده و همچنین حصول یک توافق بر سر برنامه هستهای تهران را افزایش داده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شده بود که ایران از عربستان سعودی خواسته است تا ایالات متحده را برای احیای مذاکرات متوقفشدۀ هستهای متقاعد کند.
به ادعای این رسانه این درخواست نشاندهندۀ نگرانی تهران از احتمال تکرار حملات هوایی اسرائیل و تشدید مشکلات اقتصادی آن است، دو منبع منطقهای مطلع از موضوع گفتند.
به گزارش تابناک، از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه ۵ دیماه به فرانسه سفر کرده بود.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای در خصوص این سفر اعلام کرده بود که این نشست «فرصتی» خواهد بود تا از ایران بخواهد همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر عدم ارسال پیام از سوی ایران به آمریکا، شبکه ضدایرانی ایراناینترنشنال روز جمعه ۷ آذر در گزارشی مدعی شد که آمریکا در پاسخ به پیام پزشکیان از طریق ریاض، پیششرطهای سهگانه خود را تکرار کرده است.
این رسانه مدعی شده است که «دولت آمریکا در پاسخ به درخواست مسعود پزشکیان از عربستان برای میانجیگری با هدف ازسرگیری مذاکره با آمریکا، یکبار دیگر بر شرایط سهگانه خود (کنار گذاشتن غنیسازی در خاک ایران بهطورکامل، عدم حمایت از محورمقاومت و محدودیت برنامه موشکی) برای گفتوگو با ایران تاکید کردهاست».
این ادعا در حالی است که ایران اعلام کرده در صورتی حاضر به گفتوگو با آمریکاست که این مذاکره بدون هیچ قید و شرط و دیکته کردن و در شرایط برابر باشد. از سوی دیگر تهران بارها تاکید کرده هر گونه مذاکره احتمالی صرفا در موضوع هستهای خواهد بود و در خصوص موضوعات امنیت ملی مذاکرهای نخواهد داشت.