انفجار نفتکش در دریای سیاه

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u061b \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u0646\u0641\u062a\u06a9\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0641\u062a\u06a9\u0634 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u063a\u0631\u0642 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.