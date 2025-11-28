چند نماینده دنبال استیضاح وزیر نفت هستند؟!

نماینده مجلس میگوید وزارت نفت ۹۲ همت از درآمدهای نفتی را به زنجیره درآمدهای ملی نیاورده و تاکنون ۱۷ نفر از نمایندگان استیضاح وزیر نفت را امضا کردهاند.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ محمد امیرحسینی - فتحالله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت بنزین توسط دولت گفت: در مجلس بحثهای گستردهای درباره افزایش قیمت بنزین شکل گرفت. بسیاری از نمایندگان بهطور جدی اعتراض داشتند، زیرا دولت هیچ مستند قانونی مشخصی برای این تصمیم ارائه نکرده بود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بحثی درباره افزایش قیمت بنزین مطرح نکرده بود و افزایش یکشبهای قیمت بنزین درست نیست.
این نماینده مجلس میگوید هرگونه تغییر در قیمت باید از مسیر قانونی انجام شود و مجلس در جریان قرار بگیرد و ابعاد آن بررسی شود، اما اینکه چهار نفر از مسولین محترم با هم بنشینند صحبت کنند به نوعی نادیدهگرفتن دستگاه قانونگذاری کشور به نام مجلس است. باید مجلس بهعنوان منتخب مردم در جریان تحولات کشور قرار بگیرد لذا به نظر من دولت مستند قانونی ندارد.
توسلی گفت: نحوه اجرای افزایش قیمت بنزین که به یکباره تصمیم گرفتند و اعلام کردند آن هم بدون اینکه زمیهسازی شود و اقدامات لازم برای اینکه جلوی افزایش قیمتها را بگیرند، درست نبود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس اظهار کرد: پیشنهاد من آن بود که دولت ابتدا از خود آغاز کند؛ به این معنا که هزاران خودروی دولتی موجود در دستگاهها، بنزین را با نرخ جدید تهیه کنند و بعد به شکل نرمتری آن را اجرایی کنند البته به شکل قانونی که این اتفاق نیفتاد و ما نگران هستیم افزایش قیمت بنزین مجددا بر کالاهای اساسی، حملونقل، بار، مسافر و بسیاری حوزههای دیگر تأثیر بگذارد. بخشی از این گرانیها واقعی و بخشی روانی است و تاثیری که افزایش قیمت سوخت میگذارد در این موضوع هم تاثیرگذار است البته ما قبول داریم که دولت در تامین منابع دچار مشکل است، اما نباید به این شکل رفتار کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وزارت نفت ۹۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را به زنجیره درآمدهای ملی کشور نیاورده است و دیوان محاسبات این موضوع را بررسی و اعلام کرده که وزارت نفت تخلف کرده است همچنین ۱.۷ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی بوده و باید برای زیرساخت هزینه شود که وزارت نفت آن را پرداخت نکرده است درحالیکه این خلاف قانون است و دیوان محاسبات به درستی وارد این موضوع شده است.
توسلی اظهار کرد: طرح استیضاح وزیر نفت را بارگذاری کردهام که تاکنون ۱۷ نفر از همکاران استیضاح وزیر نفت را امضا کردهاند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس بیان کرد: منابعی که در کشور وجود دارد آقایان باید مدیریت کنند و بار مسئولیت و فشار را به دوش مردم نیندازند و افزایش قیمت بنزین باید با هماهنگی مجلس انجام شود تا قانونگذار در جریان قرار بگیرد و قانون تصویب شود، اما متاسفانه به یکباره با توجیهاتی که دارند این کار را انجام دادند.