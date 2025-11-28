میلی صفحه خبر لوگو بالا
طلای جهانی به تعطیلات رفت

قیمت هر اونس طلا در ابتدای معاملات بازارهای آسیایی روز جمعه، تحت تاثیر خوش‌بینی نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر توسط فدرال رزرو آمریکا، افزایش یافت و به بالاترین حد خود در دو هفته گذشته و در مسیر ثبت افزایش هفتگی سه درصدی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۸۸
| |
595 بازدید
بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۶ درصد افزایش، به ۴۱۸۰ دلار و ۸۹ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر،  با ۰.۳ درصد افزایش، ۴۲۱۵ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، سرمایه‌گذاران اکنون احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را ۸۷ درصد تخمین می‌زنند که نسبت به ۸۵ درصد روز گذشته، افزایش یافته است. طلای بدون بازده معمولا در محیط نرخ بهره پایین و در شرایط عدم قطعیت اقتصادی، عملکرد خوبی دارد.

ارزش دلار آمریکا در روز پنجشنبه، با توجه به فشار ترامپ برای کاهش نرخ بهره آمریکا، شدیدترین کاهش هفتگی خود در چهار ماه گذشته را ثبت کرد.

اظهارات مری دالی، رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو و کریستوفر والر، از مقامات فدرال رزرو، در هفته جاری، انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کرده است.

کوین هاست مشاور اقتصادی کاخ سفید و به عنوان نامزد اصلی رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد نرخ بهره باید پایین‌تر باشد.

بر اساس گزارش رویترز، با توجه به اینکه بازارهای آمریکا روز پنجشنبه به دلیل تعطیلات شکرگزاری تعطیل بودند، حجم معاملات کم بود.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۲ درصد افزایش، به ۵۳ دلار و ۵۳ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۶ درصد افزایش، به ۱۶۱۷ دلار و ۱۵ سنت رسید. بهای هر اونس پالادیوم با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۴۳۵ دلار و ۸۳ سنت رسید. هر سه فلز گرانبها در مسیر ثبت افزایش هفتگی قرار گرفتند.
 

برچسب ها
اونس طلا طلای جهانی فدرال رزور آمریکا قیمت طلا دلار آمریکا خبر فوری آمریکا
