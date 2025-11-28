میلی صفحه خبر لوگو بالا
هوای تهران همچنان ناسالم برای همه

هوای تهران در روز جمعه هفتم آذر ۱۴۰۴، همچنان آلوده و ناسالم است.
هوای تهران همچنان ناسالم برای همه

 بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت، صبح جمعه هفت آذر ۱۴۰۴، در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، میانگین کیفیت هوا هم اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۶۰ و در شرایط ناسالم است.

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۷۶ و در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داشته است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۲ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

