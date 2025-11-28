میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گرین‌کارت کشور‌ها از جمله ایران زیر تیغ ترامپ

سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، تریشیا مک‌لافلین، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رویکرد بی‌ملاحظه دولت بایدن، یکپارچگی سیستم مهاجرتی ما را تضعیف کرد و امنیت عمومی را به خطر انداخت.»
کد خبر: ۱۳۴۲۶۶۹
| |
3 بازدید

گرین‌کارت کشور‌ها از جمله ایران زیر تیغ ترامپ

دولت ترامپ به بهانه تیراندازی به دو عضو گارد ملی آمریکا مهاجران 19 کشور که در دوره جو بایدن گرین کارت آن‌ها مورد پذیرش واقع شده است را بازبینی می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در اقدامی جنجالی که بخشی از سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ است، اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) اعلام کرد که بررسی جامع و سختگیرانه‌ای بر روی تمام کارت‌های اقامت دائم (گرین‌کارت) صادرشده برای اتباع 19 کشور «عامل نگرانی» در دستور کار قرار گرفته است.

این حادثه، که منجر به درخواست ترامپ برای اعزام 500 نیروی گارد ملی اضافی به پایتخت شد، بهانه‌ای برای گسترش بررسی‌های امنیتی فراهم کرد. طبق اسناد داخلی وزارت امنیت داخلی آمریکا، مظنون از سال 2021 تحت برنامه بایدن وارد شده، اما پناهندگی‌اش در دوره ترامپ تأیید شده بود – امری که باعث شده منتقدان دولت ترامپ را به چالش بکشند.

بررسی کارت‌های سبز: تمرکز بر 19 کشور

جوزف ادلو، مدیر اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا ، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که «بررسی کامل و سختگیرانه‌ای بر روی هر گرین‌کارت صادرشده برای هر تبعه از هر کشور عامل نگرانی» در حال انجام است. این بررسی‌ها شامل مصاحبه‌های مجدد و ارزیابی‌های امنیتی عمیق‌تر می‌شود و در صورتی که افراد معیارهای لازم را برآورده نکنند می‌تواند منجر به لغو وضعیت پناهندگی یا اقامت دائم شود، این اقدام، که مستقیماً بر دستور ترامپ استوار است، تمام دارندگان گرین‌کارت از کشورهای هدف را بدون استثنا در بر می‌گیرد و هدف آن شناسایی هرگونه نقص در فرآیندهای غربالگری اولیه است.

کشورهای تحت تأثیر عبارتند از: افغانستان، میانمار (برمه)، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان، یمن، بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا. این فهرست بر اساس فرمان اجرایی ترامپ در ژوئن 2025 تنظیم شده، که ورود اتباع این کشورها را به دلیل «نقص در فرآیندهای غربالگری و بررسی» محدود کرده است. 

ادلو تأکید کرد: «اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا آماده است تا قانون را اجرا کند و اطمینان حاصل کند که برنامه پناهندگی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.» این اقدام، که از 21 نوامبر آغاز شده، پردازش تمام درخواست‌های اقامت دائم برای پناهجویان واردشده در دوره بایدن (ژانویه 2021 تا فوریه 2025) را متوقف کرده است. طبق برآورده‌ها، بیش از 233 هزار پناهجو تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

انتقادات گسترده

از سوی دیگر، CNN به نقل از یک مقام ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش داد که «تمام پرونده‌های پناهندگی تصویب‌شده در دوره بایدن» در حال بررسی مجدد هستند. این شامل حدود 125 هزار مورد سالانه است که بایدن سقف پذیرش پناهجو را به آن افزایش داده بود. سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعا کرد که دولت قبلی «غربالگری را در مقیاس عظیم نادیده گرفته» است. 

این بررسی‌ها، که توسط اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا هدایت می‌شود، بر مصاحبه‌های مجدد و ارزیابی تهدیدهای امنیتی تمرکز دارد. کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، در پستی در X نوشت: «مظنون تیراندازی، یکی از هزاران افغان بدون غربالگری کامل واردشده تحت دولت بایدن است.» با این حال، منتقدان مانند سناتور برنی سندرز این اقدامات را «غیرضروری و ظالمانه» خوانده و هشدار داده‌اند که می‌تواند هزاران خانواده را از هم بپاشد.

فعالان حقوق بشر، از جمله سازمان ACLU، این سیاست‌ها را «بازگشت به دوران تاریک مهاجرتی ترامپ» توصیف کرده‌اند. همچنین این بررسی‌ها، که حداقل 90 روز طول می‌کشد، می‌تواند بر روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای هدف تأثیر بگذارد. 


به نوشته سی ان ان، این بررسی شامل تمام دارندگان گرین‌کارت از این کشورها می‌شود، بدون توجه به مسیر مهاجرتی‌شان (مانند پناهندگی، مهاجرت خانوادگی، کاری یا قرعه‌کشی تنوع). همزمان، وزارت امنیت داخلی آمریکا تأیید کرد که تمامی درخواست‌های پناهندگی تصویب‌شده در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، در حال بررسی مجدد هستند. این تصمیمات، که پس از تیراندازی اخیر به دو عضو گارد ملی در واشنگتن دی‌سی اتخاذ شده، موجی از انتقادات را از سوی فعالان حقوق مهاجران و دموکرات‌ها برانگیخته است.

زمینه تیراندازی و تشدید تنش‌ها

تیراندازی روز چهارشنبه به دو عضو گارد ملی نزدیک کاخ سفید، که توسط رحمان‌الله لاکانوال، شهروند افغان‌الاصل، انجام شد، جرقه‌ای برای این تغییرات بود. لاکانوال، که در سال 2021 از طریق برنامه «عملیات خوش‌آمدگویی متحدان» وارد آمریکا شده و در آوریل 2025 پناهندگی‌اش توسط دولت ترامپ تصویب شده بود، متهم به این حمله است.

سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، تریشیا مک‌لافلین، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رویکرد بی‌ملاحظه دولت بایدن، یکپارچگی سیستم مهاجرتی ما را تضعیف کرد و امنیت عمومی را به خطر انداخت.» 

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گرین کارت مهاجران ایران آمریکا ترامپ ویزای آمریکا تیراندازی گارد ملی آمریکا امنیت عمومی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گرین کارت به داد ویزای آمریکای قلعه‌نویی رسید!
آغاز بازداشت مهاجران غیرقانونی در آمریکا
ترامپ باز هم از تیراندازی جان سالم به در برد
آمریکا به ووشوکاران ایران ویزا می‌دهد؟
جایزه ترامپ به مهاجرانی که داوطلبانه آمریکا را ترک می‌کنند
اولین تصویر از فردی که به سوی ترامپ تیراندازی کرد
پیش لرزه‌های دولت ترامپ خود را نشان می‌دهند!
تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید / شلیک به گارد ملی
طرح جدید دولت ترامپ برای اخراج دارندگان گرین کارت از آمریکا
ترامپ همه مهاجران غیرقانونی را اخراج می‌کند
معاون ترامپ: یک میلیون مهاجر را اخراج می‌کنیم
نگاه به اقدام‌های اخیر دونالد ترامپ از زاویه ای دیگر
مهاجران گواتمالایی پشت درهای آمریکا
ترامپ پس از تیراندازی: حالم خوب است
عبور مهاجران از ریوگراند
دارندگان گرین‌کارت شامل "قانون ترامپ" نمی‌شوند
شکایت خانواده‌های مهاجر غیرقانونی از دولت ترامپ
ایرانی‌ها با گرین کارت هم نمی‌توانند به آمریکا بروند
پسر ترامپ مهاجران را "حیوان" خواند
سرگردانی ایرانی‌ها برای ورود به آمریکا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز عراق با ایران
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dHx
tabnak.ir/005dHx