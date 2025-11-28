اپل یک آیفون عجیب عرضه می کند+قیمت!

اپل سرانجام آماده ورود به بازار گوشیهای تاشو است. گزارشهای جدید نشان میدهد که این شرکت قصد دارد نخستین آیفون تاشو خود را در سال ۲۰۲۶ معرفی کند؛ محصولی که پس از سالها گمانهزنی، اکنون به مرحله نهایی توسعه نزدیک شده است. انتظار میرود این دستگاه ترکیبی از مهندسی پیشرفته، مواد ممتاز و طراحی خاص اپل باشد تا تجربهای متمایز از سایر گوشیهای تاشو بازار ارائه دهد.
طراحی کلی
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز ، بر اساس گزارش مارک گورمن از بلومبرگ، آیفون تاشو از نوع کتابی خواهد بود و همانند سری Galaxy Z Fold سامسونگ باز و بسته میشود، نه به سبک صدفی مانند Galaxy Z Flip. این طراحی باعث میشود دستگاه در حالت باز، شباهتی به تبلتی کوچک پیدا کند و فضای بیشتری برای تماشای ویدیو یا انجام چندکار همزمان در اختیار کاربر بگذارد.
تحلیلگر مشهور مینگچی کو میگوید ضخامت این آیفون در حالت بسته حدود ۹ تا ۹.۵ میلیمتر و در حالت باز بین ۴.۵ تا ۴.۸ میلیمتر خواهد بود. منبع دیگری به نام Instant Digital نیز مدعی است ضخامت دستگاه در حالت باز کمتر از ۴.۸ میلیمتر نخواهد بود که نشان از طراحی باریک و مدرن دارد.
آیفون تاشو دارای دو نمایشگر خواهد بود. صفحهنمایش بیرونی حدود ۵.۵ اینچ اندازه دارد و مشابه یک آیفون معمولی است، در حالی که صفحهنمایش داخلی پس از باز شدن به ۷.۸ اینچ میرسد؛ تقریباً در اندازه یک آیپد کوچک. گفته میشود اپل از مکانیزمی فلزی برای جلوگیری از ایجاد چروک در بخش تاشو استفاده کرده است تا سطح صفحه صاف و بدون شکستگی باقی بماند.
وضوح صفحهنمایش داخلی ۲۷۱۳ در ۱۹۲۰ و وضوح صفحه بیرونی ۲۰۸۸ در ۱۴۲۲ پیکسل اعلام شده است که کیفیت بالایی را در هر دو حالت تضمین میکند.
دوام بالا یکی از تمرکزهای اصلی اپل در طراحی این محصول است. کو گزارش داده که فریم اصلی گوشی از تیتانیوم ساخته میشود و لولا ترکیبی از تیتانیوم و فولاد ضدزنگ خواهد بود. اپل همچنین از فلز مایع برای بخشهایی از لولا استفاده میکند تا مقاومت در برابر فشار و فرسایش افزایش یابد.
این انتخابها بهویژه برای رفع دو مشکل رایج در گوشیهای تاشو یعنی آسیبپذیری لولا و فرسایش صفحهنمایش اهمیت دارد. تحلیلگر دیگری به نام جف پو احتمال داده اپل از آلومینیوم نیز در ساختار بدنه بهره ببرد تا وزن کلی کاهش یابد.
دوربینها
بر اساس گزارشها، آیفون تاشو دارای چهار دوربین خواهد بود: دو دوربین اصلی در پشت، یک دوربین در نمایشگر بیرونی و یک دوربین زیر نمایشگر داخلی. دوربینهای پشتی از حسگرهای ۴۸ مگاپیکسلی تشکیل میشوند. همچنین دوربین زیر نمایشگر داخلی برای تجربه تمامصفحه و بدون بریدگی طراحی شده است.
در حالی که آیفونهای اخیر از فیسآیدی استفاده میکنند، گفته میشود آیفون تاشو از حسگر اثرانگشت تاچآیدی در دکمه کناری بهره خواهد برد. این تصمیم برای صرفهجویی در فضا و بهینهسازی طراحی داخلی اتخاذ شده و مشابه رویکرد اپل در آیپد ایر و آیپد مینی است.
این گوشی به مودم نسل دوم C2 ساخت اپل مجهز خواهد بود که در ادامه مسیر جدایی از مودمهای کوالکام توسعه یافته است. این مودم از ارتباطات ۵G با سرعت بالا و فناوری mmWave پشتیبانی میکند. آیفون تاشو فاقد درگاه فیزیکی سیمکارت بوده و تنها از eSIM استفاده میکند.
باتری و عملکرد انرژی
منابع کرهای گزارش دادهاند که اپل برای افزایش ظرفیت باتری از سلولهای پرچگالی استفاده میکند و همزمان با کوچکتر کردن تراشههای کنترلی نمایشگر، فضای بیشتری برای باتری در نظر گرفته است. انتظار میرود این بهینهسازیها منجر به عمر باتری طولانیتر بدون افزایش وزن یا ضخامت شود. در حال حاضر اپل تنها دو رنگ مشکی و سفید را برای نمونههای آزمایشی انتخاب کرده است، اما احتمال دارد در نسخه نهایی رنگهای بیشتری در دسترس باشد.
بر اساس پیشبینیها، آیفون تاشو در رده قیمتی بسیار بالایی قرار خواهد داشت. قیمت آن بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار برآورد شده است، هرچند برخی تحلیلگران محدوده ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار را نیز محتمل میدانند. در هر صورت، این گرانترین آیفون تاریخ خواهد بود. به گفته کو، اپل با بهینهسازی طراحی و تولید انبوه در فاکسکان، هزینه ساخت لولا را به حدود ۷۰ تا ۸۰ دلار کاهش داده است. هنوز مشخص نیست که آیا این صرفهجویی در قیمت نهایی محصول نیز تأثیر خواهد گذاشت یا خیر.
تحلیلگر جف پو اعلام کرده که آیفون تاشو در ماه مارس وارد مرحله معرفی محصول جدید در فاکسکان شده و تولید انبوه آن از نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. پیشبینی میشود عرضه جهانی در پاییز همان سال انجام شود، اما برخی منابع ژاپنی احتمال دادهاند در صورت نیاز به اصلاحات فنی بیشتر، عرضه تا سال ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد.
در صورت تحقق این برنامه، آیفون تاشو نقطه عطفی در تاریخ اپل خواهد بود؛ دستگاهی که مرز میان آیفون و آیپد را از میان برمیدارد و تجربهای نوین از طراحی و فناوری را برای کاربران رقم میزند.