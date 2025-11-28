ادعای دستگیری یک صهیونیست دیگر به اتهام جاسوسی برای ایران

به گزارش تابناک به نقل از مهر به نقل از شبکه خبری قدس، سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی مدعی دستگیری یک شهرک‌نشین صهیونیست ۲۱ ساله به اتهام جاسوسی برای ایران شد.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این ادعا و مکان دستگیری این شخص یا مشخصات بیشتر او منتشر نشده است.

این ادعا در حالی منتشر می‌شود که هفته گذشته نیز یک فرد ساکن شهر اشغالی بئر السبع با شکایت سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی و با اتهام «تماس با عناصر اطلاعاتی ایران» بازداشت شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از مقام‌های قضائی این رژیم ادعا کردند که «رافائل رئونی» یک نظامی ۲۲ ساله اسرائیلی در دوران خدمت سربازی با فردی که گفته می‌شود مأمور اطلاعاتی ایران بوده، در تماس بوده و برای او ویدئوهایی از اطراف محل سکونتش، یک ایستگاه اتوبوس و یک مرکز خرید در جنوب اسرائیل ارسال کرده است.

مطرح شدن این دو پرونده در کمتر از ۱۰ روز در حالی است که پیش‌تر هم رژیم صهیونیستی بارها افرادی را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده و مدعی فعالیت آنان برای نهادهای اطلاعاتی ایران شده است.