مدارس استان بوشهر شنبه و یکشنبه تعطیل شد

به گزارش تابناک، براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، آموزش در تمام مدارس استان طی روزهای شنبه و یکشنبه، ۸ و ۹ آذر بهصورت برخط در بستر شاد برگزار میشود.
ادارهکل آموزش و پرورش بوشهر اعلام کرد: این تصمیم با هدف مدیریت شرایط بیماریهای حاد تنفسی و حفظ سلامت دانشآموزان اتخاذ شده است.
مدارسی که طبق برنامه ملی، مجری مانور سراسری زلزله هستند، فقط برای اجرای مانور و بر اساس دستورالعمل ابلاغی، فعالیت حضوری خواهند داشت. انتخاب کلاسهای شرکتکننده بهعهده مدیریت مدارس است.