مدارس استان بوشهر شنبه و یکشنبه تعطیل شد

مدارس استان بوشهر در روزهای شنبه و یکشنبه، ۸ و ۹ آذرماه با هدف مدیریت شرایط بیماری‌های حاد تنفسی غیرحضوری شد.

به گزارش تابناک، براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، آموزش در تمام مدارس استان طی روزهای شنبه و یکشنبه، ۸ و ۹ آذر به‌صورت برخط در بستر شاد برگزار می‌شود.

اداره‌کل آموزش‌ و پرورش بوشهر اعلام کرد: این تصمیم با هدف مدیریت شرایط بیماری‌های حاد تنفسی و حفظ سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

مدارسی که طبق برنامه ملی، مجری مانور سراسری زلزله هستند، فقط برای اجرای مانور و بر اساس دستورالعمل ابلاغی، فعالیت حضوری خواهند داشت. انتخاب کلاس‌های شرکت‌کننده به‌عهده مدیریت مدارس است.