به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «الکسی لیخاچف» رئیس شرکت دولتی روس‌اتم روز پنج‌شنبه اعلام کرد که این شرکت در حال آماده‌سازی یک یادداشت تفاهم با ایران درباره نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک است.

لیخاچف در این رابطه گفت: «ما اکنون در حال آماده‌سازی یک یادداشت تفاهم درباره نیروگاه‌های کوچک هستیم.

به گفته لیخاچف، واحد اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر که با مشارکت روسیه تکمیل شده، به طور پایدار در حال فعالیت است. همچنین دومین و سومین واحد این نیروگاه در حال ساخت هستند و توافق‌نامه‌ای درباره ساخت واحدهای جدید هسته‌ای با ظرفیت بالا در ایران امضا شده است.