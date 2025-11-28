میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این کارها بدن شما را در هوای آلوده محافظت می‌کند

آلودگی هوا فقط اذیت‌کننده نیست؛ حتی بعد از پاک شدن هوا، ریه‌ها و قلب شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این راهکارها می‌توانید از بدن خود در برابر اثرات مضر آلودگی هوا محافظت کنید.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۱۹
| |
3 بازدید
این کارها بدن شما را در هوای آلوده محافظت می‌کند

به گزارش تابناک؛ آلودگی هوا فقط اذیت‌کننده نیست؛ حتی بعد از پاک شدن هوا، ریه‌ها و قلب شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این راهکار‌ها می‌توانید از بدن خود در برابر اثرات مضر آلودگی هوا محافظت کنید.

وقتی شاخص کیفیت هوا از ۱۰۰ بالاتر می‌رود، هوای بیرون ممکن است برای بسیاری از افراد بی‌خطر باقی بماند، اما بزرگسالان و کودکان و افراد در هر سنی با بیماری قلبی یا ریوی در معرض خطر هستند.

این شاخص نشان‌دهنده چگالی پنج آلاینده موجود در هواست: ازن سطح زمین، ذرات معلق، مونوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد. مقیاس این شاخص از ۰ تا ۵۰۰ متغیر است؛ هرچه عدد بالاتر باشد، هوا بدتر است.

شاخص بالای ۱۵۰ یعنی هوا "ناسالم" است. شاخص بالای ۲۰۰ نیز یعنی هوا "بسیار ناسالم" است و همه افراد در معرض خطر هستند.

شاخص‌ها در یکی از پنج دسته رنگی قرار می‌گیرند، از سبز برای بهترین شرایط، تا زرد، نارنجی، قرمز و بنفش برای خطرناک‌ترین سطوح.

اثرات آلودگی هوا می‌تواند نسبتاً خفیف باشد، مانند سوزش چشم و گلو، یا جدی باشد، از جمله مشکلات قلبی و تنفسی. این اثرات می‌توانند پس از پاک شدن هوا نیز ادامه داشته باشند، زیرا آلودگی می‌تواند باعث التهاب در بافت ریه شود و آسیب‌پذیری شما را در برابر عفونت‌ها افزایش دهد.

برای محافظت از خود در برابر آلودگی هوا، آب، آب نارگیل یا آب سبزیجات تازه توصیه می‌شود. این راهکار‌های مهم، اما ساده، می‌تواند به دفع مؤثر سموم از بدن کمک کند. رژیم غذایی مناسب شامل منابع پروتئینی کافی مانند حبوبات، پنیر و عدس است که علاوه بر ترمیم بافت‌ها، سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. این اقدامات، پایه و اساس مراقبت از بدن در مواجهه با آلودگی هوا را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر تغذیه، اصلاح سبک زندگی نیز نقش حیاتی در محافظت کامل از بدن دارد. تمرینات یوگا و تنفسی منظم می‌توانند ظرفیت ریه و استفاده از اکسیژن را به میزان قابل توجهی افزایش دهند و به سلامت تنفس کمک کنند.

خواب کافی، مدیریت استرس و فعالیت بدنی منظم باعث افزایش ایمنی بدن و مقاومت در برابر فشار‌های ناشی از آلودگی هوا می‌شوند. رعایت این نکات ساده، اما مؤثر، بدن را برای مقابله با خطرات محیطی آماده‌تر می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلوده بدن آلودگی هوا بیماری قلبی بزرگسالان
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: شاخص آلودگی هوای تهران پس از وزش باد
هوای تهران هفته آینده سردتر و آلوده‌تر می‌شود
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
آخرین اخبار
عکس: قاب دو نفره جدید شاهرخ استخری و همسرش
دانستنی‌هایی برای کودکان؛ زالزالک و تمرهندی
عکس: نقشه جهانی آلودگی هوا
احتمال غیبت ۲ ستاره سرخابی در دربی
این چالش کاهش وزن جان مربی ۳۰ ساله را گرفت + عکس
هدف از کالابرگ حفظ قدرت خرید خانواده هاست / خانواده‌ها باید متناسب با تعداد اعضای خود کالا خریداری کنند
ابراز نگرانی تلویزیون عربی از این موشک ایران: چالش برانگیز شده!
درآمد پرسپولیس، یک‌دهم بدهی نجومی؛ نیاز مبرم به ساماندهی بدهی‌ها و کنترل هزینه‌ها
بازتاب گسترده بیانات رهبر انقلاب در رسانه‌های جهان
مشکلات معیشتی را نباید پای اسنپ بک و تحربم ها بگذاریم/مثل دهه 60 به مردم کالابرگ بدهند/جامعه نباید دچار چند صدایی شود
حضرت جبرئیل در جنگ دوازده روزه مردم را متحد کرد!
جنگ خزنده اسرائیل علیه مردم ایران/مصرف مواد تراریخته بین یهودیان ممنوع است
ادعای دستگیری یک صهیونیست دیگر به اتهام جاسوسی برای ایران
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
حمله شریعتمداری به دولتمردان در سیما در برنامه تبیین وحدت!
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز عراق با ایران
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dH9
tabnak.ir/005dH9