آلودگی هوا فقط اذیت‌کننده نیست؛ حتی بعد از پاک شدن هوا، ریه‌ها و قلب شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این راهکارها می‌توانید از بدن خود در برابر اثرات مضر آلودگی هوا محافظت کنید.

وقتی شاخص کیفیت هوا از ۱۰۰ بالاتر می‌رود، هوای بیرون ممکن است برای بسیاری از افراد بی‌خطر باقی بماند، اما بزرگسالان و کودکان و افراد در هر سنی با بیماری قلبی یا ریوی در معرض خطر هستند.

این شاخص نشان‌دهنده چگالی پنج آلاینده موجود در هواست: ازن سطح زمین، ذرات معلق، مونوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد. مقیاس این شاخص از ۰ تا ۵۰۰ متغیر است؛ هرچه عدد بالاتر باشد، هوا بدتر است.

شاخص بالای ۱۵۰ یعنی هوا "ناسالم" است. شاخص بالای ۲۰۰ نیز یعنی هوا "بسیار ناسالم" است و همه افراد در معرض خطر هستند.

شاخص‌ها در یکی از پنج دسته رنگی قرار می‌گیرند، از سبز برای بهترین شرایط، تا زرد، نارنجی، قرمز و بنفش برای خطرناک‌ترین سطوح.

اثرات آلودگی هوا می‌تواند نسبتاً خفیف باشد، مانند سوزش چشم و گلو، یا جدی باشد، از جمله مشکلات قلبی و تنفسی. این اثرات می‌توانند پس از پاک شدن هوا نیز ادامه داشته باشند، زیرا آلودگی می‌تواند باعث التهاب در بافت ریه شود و آسیب‌پذیری شما را در برابر عفونت‌ها افزایش دهد.

برای محافظت از خود در برابر آلودگی هوا، آب، آب نارگیل یا آب سبزیجات تازه توصیه می‌شود. این راهکار‌های مهم، اما ساده، می‌تواند به دفع مؤثر سموم از بدن کمک کند. رژیم غذایی مناسب شامل منابع پروتئینی کافی مانند حبوبات، پنیر و عدس است که علاوه بر ترمیم بافت‌ها، سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. این اقدامات، پایه و اساس مراقبت از بدن در مواجهه با آلودگی هوا را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر تغذیه، اصلاح سبک زندگی نیز نقش حیاتی در محافظت کامل از بدن دارد. تمرینات یوگا و تنفسی منظم می‌توانند ظرفیت ریه و استفاده از اکسیژن را به میزان قابل توجهی افزایش دهند و به سلامت تنفس کمک کنند.

خواب کافی، مدیریت استرس و فعالیت بدنی منظم باعث افزایش ایمنی بدن و مقاومت در برابر فشار‌های ناشی از آلودگی هوا می‌شوند. رعایت این نکات ساده، اما مؤثر، بدن را برای مقابله با خطرات محیطی آماده‌تر می‌کند.