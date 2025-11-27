معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استناد به آخرین مطالعات انجام شده از مرگ سالانه ۵۸ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا خبر داد و در عین حال ضمن هشدار درباره نقش هم‌زمان خودروهای فرسوده و حتی خودروهای نو در تشدید این بحران، از خودروسازان به‌دلیل تولید این محصولات که در شهرها و جاده‌ها جان مردم را می‌گیرند، انتقاد کرد و خواستار برخوردی صادقانه و جدی با این چرخه مرگبار شد.

به گزارش تابناک، علیرضا رئیسی با اشاره به شرایطی که مردم این روزها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گفت: تعطیل کردن شهر و مدرسه راه‌حل نیست، این وضعیت مرتباً در حال تکرار است.

نقش خودروسازان در آلودگی هوا؛ ای کاش بساطشان را جمع کنند

وی با اشاره به وضعیت خودروهای فرسوده که بارها مطرح شده است، ادامه داد: اولویت بحث خودروهای فرسوده است، اما خودروهای ملی هم چندان خودروهای خوبی نیستند. ای کاش به طور کلی خودروسازها بساطشان را جمع می‌کردند؛ اکنون قطعات را از چین وارد می‌کنند، ای کاش همان خودروهای برقی را وارد می‌کردند.

رئیسی در ادامه خطاب به خودروسازان و با اشاره به تولید خودرو با این کیفیتی که در جاده جان مردم را می‌گیرد و در شهر آلودگی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: اکنون نه تنها مشکل ما خودروهای فرسوده است، بلکه خودروهای نو هم با مصرف سوخت بسیار بالا مشکل دارد. اکنون بسیاری از کشورهای دنیا مصرف سوخت و بنزینی را حذف می‌کنند. جایی مثل شانگهای که یکی از آلوده‌ترین شهرها بود، اکنون تقریباً به حد استاندارد جهانی رسیده است. به نظر برای این اتفاقی که در حال رخ دادن است باید بسیار جدی و صادقانه برخورد کنیم.

وضعیت آلودگی هوا دیگر نیاز به اندازه‌گیری و محاسبه ندارد

از مردم به‌خاطر بلاهایی که سرشان می‌آوریم، عذرخواهی کنیم

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: باید از مردم به‌خاطر عملکرد و اینکه این بلاها را سرشان می‌آوریم، عذرخواهی کنیم. اکنون وضعیت آلودگی هوا به‌گونه‌ای است که دیگر نیاز به اندازه‌گیری و محاسبه ندارد؛ به‌جای اینکه بگوییم کارمان را خوب انجام داده‌ایم، باید بگوییم مردم شرمنده هستیم. من به‌عنوان وزارت بهداشت و درمان، عمیقاً نگرانی خود را از این وضعیت اعلام می‌کنم. مهم خروجی عملکرد ماست و خروجی امروز همین شرایط آلودگی است.

سالانه ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا

رئیسی در ادامه با استناد به آخرین مطالعه‌ انجام شده در این زمینه، اعلام کرد که سالانه ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا داریم. این عدد بسیار بالاست. حال این رقم را کنار بیماران مزمن تنفسی، قلبی‌عروقی و دیابت و فشار خون و بسیاری از بیماری‌های غیرواگیری که در حال اتفاق است، قرار دهید؛ این وضعیت اصلاً زیبنده کشور نیست.