میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ای کاش خودروسازها بساطشان را جمع می‌کردند!

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استناد به آخرین مطالعات انجام شده از مرگ سالانه ۵۸ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا خبر داد و در عین حال ضمن هشدار درباره نقش هم‌زمان خودروهای فرسوده و حتی خودروهای نو در تشدید این بحران، از خودروسازان به‌دلیل تولید این محصولات که در شهرها و جاده‌ها جان مردم را می‌گیرند، انتقاد کرد و خواستار برخوردی صادقانه و جدی با این چرخه مرگبار شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۰۸
| |
455 بازدید
ای کاش خودروسازها بساطشان را جمع می‌کردند!

به گزارش تابناک، علیرضا رئیسی با اشاره به شرایطی که مردم این روزها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گفت: تعطیل کردن شهر و مدرسه راه‌حل نیست، این وضعیت مرتباً در حال تکرار است.

نقش خودروسازان در آلودگی هوا؛ ای کاش بساطشان را جمع کنند

وی با اشاره به وضعیت خودروهای فرسوده که بارها مطرح شده است، ادامه داد: اولویت بحث خودروهای فرسوده است، اما خودروهای ملی هم چندان خودروهای خوبی نیستند. ای کاش به طور کلی خودروسازها بساطشان را جمع می‌کردند؛ اکنون قطعات را از چین وارد می‌کنند، ای کاش همان خودروهای برقی را وارد می‌کردند.

رئیسی در ادامه خطاب به خودروسازان و با اشاره به تولید خودرو با این کیفیتی که در جاده جان مردم را می‌گیرد و در شهر آلودگی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: اکنون نه تنها مشکل ما خودروهای فرسوده است، بلکه خودروهای نو هم با مصرف سوخت بسیار بالا مشکل دارد. اکنون بسیاری از کشورهای دنیا مصرف سوخت و بنزینی را حذف می‌کنند. جایی مثل شانگهای که یکی از آلوده‌ترین شهرها بود، اکنون تقریباً به حد استاندارد جهانی رسیده است. به نظر برای این اتفاقی که در حال رخ دادن است باید بسیار جدی و صادقانه برخورد کنیم.

وضعیت آلودگی هوا دیگر نیاز به اندازه‌گیری و محاسبه ندارد
از مردم به‌خاطر بلاهایی که سرشان می‌آوریم، عذرخواهی کنیم

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: باید از مردم به‌خاطر عملکرد و اینکه این بلاها را سرشان می‌آوریم، عذرخواهی کنیم. اکنون وضعیت آلودگی هوا به‌گونه‌ای است که دیگر نیاز به اندازه‌گیری و محاسبه ندارد؛ به‌جای اینکه بگوییم کارمان را خوب انجام داده‌ایم، باید بگوییم مردم شرمنده هستیم. من به‌عنوان وزارت بهداشت و درمان، عمیقاً نگرانی خود را از این وضعیت اعلام می‌کنم. مهم خروجی عملکرد ماست و خروجی امروز همین شرایط آلودگی است.

سالانه ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا 

رئیسی در ادامه با استناد به آخرین مطالعه‌ انجام شده در این زمینه، اعلام کرد که سالانه ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا داریم. این عدد بسیار بالاست. حال این رقم را کنار بیماران مزمن تنفسی، قلبی‌عروقی و دیابت و فشار خون و بسیاری از بیماری‌های غیرواگیری که در حال اتفاق است، قرار دهید؛ این وضعیت اصلاً زیبنده کشور نیست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا رئیسی معاون وزیر وزارت بهداشت آلودگی هوا مرگ و میر خودروسازان منابع آلاینده خودروها آلاینده ها عذرخواهی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هوای تهران هفته آینده سردتر و آلوده‌تر می‌شود
هوای اصفهان «بنفش» شد + عکس
عکس: شدت آلودگی تهران شب هنگام و در تاریکی هوا
جزئیات تعطیلی و دورکاری‌های چهارشنبه ۵ آذر / این استان‌ها چهارشنبه تعطیل شدند
احتمال تعطیلی شنبه و یکشنبه آینده در تهران
عکس: شاخص آلودگی هوای تهران پس از وزش باد
عکس: آلودگی هوای اصفهان
گزارش ویژه از حال و هوای شهروندان ایرانی/ برسد به دست مسئولان
وزارت بهداشت رسما از مردم عذرخواهی کرد!
تهران، بالاتر از دهلی و لاهور آلوده ترین شهر دنیا شد
۱۵ درصد مرگ‌ها بخاطر آلودگی هواست
شاخص کیفیت هوا در شهرهای بزرگ
منابع متحرک دلیل آلایندگی هوا در کلان‌شهرهاست
سه راهکار برای کاهش آلایندگی خودروهای پایتخت
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم  (۴۷ نظر)
پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005dGy
tabnak.ir/005dGy