عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک درباره طرح جدید کالابرگ اظهار داشت: بحث کالابرگ برای تضمین میزان کالری مورد نیاز خانوادههاست.
وی افزود: اینکه منابع پایدار باید دیده شود، قابل قبول است. برخی از منابع پیشبینیشده دچار اشکال هستند و باید در سالهای آینده اصلاح شوند. اما اهتمام دولت برای تأمین کالای مورد نیاز خانوادهها مطالبه اصلی مجلس است.
گودرزی با اشاره به نوسانات قیمتی گفت: نمیتوان یک رقم ثابت برای کالابرگ تعیین کرد. هدف ما از این طرح حفظ قدرت خرید خانوادههاست؛ یعنی با وجود تغییرات نرخ ارز، خانواده بتواند حداقل نیاز کالری خود را تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه با سیاستی که دولت مطرح کرده، این هدف شدنی نیست گفت: اما مجلس در این خصوص محکم ایستاده و سه دهک پایین جامعه از کالابرگ بهرهمند خواهند شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: باید سیاستمداران را به سمتی ببریم که خانوادهها متناسب با تعداد اعضای خود کالا خریداری کنند و این میزان در کارت آنها شارژ شود و مابقی را دولت تأمین کند. هدف اصلی این سیاستگذاری، تأمین کالای مورد نیاز و حفظ قدرت خرید مردم است و هر جا اشکالی وجود داشته باشد، وظیفه دولت و مجلس است که آن را برطرف کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دهکهای دیگر گفت: دهکهای بعدی نیز در برنامه دولت قرار دارند و دولت به دنبال تأمین اعتبار لازم برای اعطای کالابرگ به آنهاست.