گودرزی در گفتگو با تابناک:

هدف از کالابرگ حفظ قدرت خرید خانواده هاست / خانواده‌ها باید متناسب با تعداد اعضای خود کالا خریداری کنند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه هدف اصلی در اعطای کالابرگ، تأمین کالای مورد نیاز و حفظ قدرت خرید مردم است، گفت: باید سیاستمداران را به سمتی ببریم که خانواده ها متناسب با تعداد اعضای خود کالا خریداری کنند و این میزان در کارت آنها شارژ شود و مابقی را دولت تأمین کند.