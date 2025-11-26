افشای مکالمه تلفنی ویتکاف و مشاور پوتین؛ طرفداری فرستاده ترامپ از روسیه علنی شد

در این تماس، ویتکاف به گونهای ظاهر میشود که انگار جانب روسیه را گرفته است و تلاش دارد به کرملین کمک کند تا نزد ترامپ و در دولت او به نفع روسیه امتیاز بگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، تماسهای فاششده بین مشاوران ارشد کرملین و فرستاده صلح ترامپ، استیو ویتکاف، نشان میدهد روسها گمان میکردند میتوانند مواضعشان را بدون اینکه کرملین رسماً متعهد شود، به پیشنویس طرح صلح آمریکا انتقال دهند.
همانطور که امروز رئیسجمهور ترامپ اعلام کرد فرستاده صلحاش استیو ویتکاف را دوباره به روسیه میفرستد تا با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه دیدار کند، خبرگزاری بلومبرگ متن تماس تلفنی ۱۴ اکتبر بین ویتکاف و مشاور ارشد سیاست خارجی کرملین یوری اوشاکوف را منتشر کرد.
در این تماس، ویتکاف به گونهای ظاهر میشود که انگار جانب روسیه را گرفته است و تلاش دارد به کرملین کمک کند تا نزد ترامپ و در دولت او به نفع روسیه امتیاز بگیرد.
در تماس ۱۴ اکتبر، اوشاکوف و ویتکاف موافقت میکنند که پوتین و ترامپ پیش از دیدار ولودیمر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین با کاخ سفید، یک تماس تلفنی داشته باشند. ویتکاف پیشنهاد میدهد که پوتین با تمجید از ترامپ — بهعنوان مرد صلح — وارد گفتوگو شود، با اشاره به توافق صلح اسرائیل-غزا که به تازگی اعلام شده بود.
وی همچنین به اوشاکوف میگوید که شخصاً معتقد است روسیه خواهان «صلح» است و احترام زیادی برای پوتین قائل است.
او به اوشاکوف یادآوری میکند که زلنسکی قرار است ۱۷ اکتبر (جمعه) به کاخ سفید بیاید، و پیشنهاد میکند اگر امکان دارد، پیش از آن تاریخ تماس ترامپ و پوتین انجام شود.
اوشاکوف پاسخ میدهد: «قبل از آن؟» ویتکاف: «درست است.» اوشاکوف: «خیلی خب، خوب. نظر تو را گرفتم. با رئیسام مطرح میکنم بعد برمیگردم پیش تو.»
دو روز بعد، یعنی ۱۶ اکتبر، ترامپ و پوتین واقعاً گفتوگوی تلفنی بیش از دو ساعتهای داشتند که ترامپ آن را «بسیار سازنده» توصیف کرد و گفت آنها موافقت کردهاند طی هفتههای آینده در بوداپست، مجارستان دیدار کنند — دیداری که هنوز انجام نشده است.
بلومبرگ همچنین متن تماس دومی بین اوشاکوف و مشاور اقتصادی کرملین «کریل دیمیتریف» — ۲۹ اکتبر — منتشر کرد، تماسی که طبق گزارش در آن برای پیشبرد مواضع روسیه در طرح صلح اوکراین بحث شده بود.
در این تماس، دیمیتریِف بعد از سه روز مذاکره در میامی با ویتکاف و داماد ترامپ (که به عنوان بخشی از هیئت آمریکا برای صلح اوکراین حضور داشت) گفته که روسیه موضع «ماکسیمالیستی» دارد و قصد دارد این مواضع را «غیررسمی» به طرف آمریکایی منتقل کند — طوری که گویی آمریکا آنها را خود تنظیم کرده است.
اوشاکوف در بخشی از تماس هشدار میدهد که امکان دارد بعداً آمریکا «تحریفشان» کند. دیمیتریِف پاسخ میدهد که کار را «مرتب و تمیز» انجام میدهند.
این افشاگریها سوالات جدی درباره مواضع بهشدت طرفدار روسیه ویتکاف ایجاد کرده است.
به گزارش تابناک، در آستانه چهارمین سالگرد جنگ اوکراین، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بر ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، فشار وارد کرده است تا یک پیشنهاد صلح را امضا کند؛ در غیر این صورت ممکن است حمایت آمریکا را از دست بدهد.
طرح پیشنویس ۲۸ مادهای کاخ سفید توسط استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ، و همتای روس او، کریل دمیترییف، تهیه شده و روز پنجشنبه توسط دنیل دریسر، وزیر ارتش آمریکا، به زلنسکی ارائه شده است.
این طرح، بنا بر گزارشهایی که به رسانهها درز کرده، شامل امتیازهای دشواری برای اوکراین است — ازجمله واگذاری بخشهایی از خاک خود شامل منطقه دونباس در شرق و کاهش اندازه ارتش. گفته میشود ترامپ برای پذیرش این طرح تا روز شکرگزاری (۲۷ نوامبر) به زلنسکی مهلت داده است.
زلنسکی که از آن زمان با رهبران اروپایی گفتوگو کرده، در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت در روز جمعه گفت: «اکنون یکی از دشوارترین لحظات تاریخ ماست. اکنون فشار بر اوکراین یکی از سنگینترینهاست.» او افزود: «اوکراین ممکن است با انتخابی بسیار دشوار روبهرو شود — یا از دست دادن کرامت یا خطر از دست دادن یک شریک اصلی.»
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، گفت: «ما این متن را داریم و آن را از طریق کانالهای موجود همکاری با دولت آمریکا دریافت کردهایم. معتقدم این میتواند پایهای برای یک توافق نهایی صلح باشد.»